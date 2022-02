El club Sportivo Belgrano fue sede de una reunión para avanzar en la concreción del Torneo Regional de AFA con diferentes equipos de la provincia y Santa Fe. Una competencia que tiene como objetivo jerarquizar las divisiones formativas de clubes del interior.

Hasta el momento, son doce los que confirmaron su participación: Racing de Córdoba, Las Palmas, Argentino Peñarol, General Paz Juniors, Talleres, Colón de Colonia Caroya, Alumni de Villa María, 9 de Julio de Morteros, Unión de Sunchales, Ben Hur de Rafaela, Atlético San Jorge y Sportivo Belgrano, aunque resta confirmar algunos equipos. Los mismos, mantuvieron la reunión con el Coordinador de Divisiones Formativas de Sportivo Belgrano, Franco Ércole para diagramar sobre la modalidad del torneo.

En este sentido, el presidente, Juan Manuel Aróstegui manifestó: "Para nosotros es un honor que en la reunión de ayer hayan venido 12 clubes, que tienen ganas de participar de este torneo que es muy importante, le da otra jerarquía a nuestra parte formativa, otro roce y es lo que nosotros también queremos. La idea es tratar de hacer la mayor cantidad de partidos posibles para que de esa manera los chicos puedan seguir creciendo".

Cabe destacar que el objetivo es lograr una competencia que se asemeje al torneo de la Primera Nacional de AFA, dónde Sportivo Belgrano participará en el 2023 con las Divisiones Formativas. "Esto es una preparatoria para lo que va a venir, por eso es muy importante como institución ser uno de los organizadores de este evento que reunió a muchos equipos hace un tiempo y que por la pandemia no se pudo hacer, pero hoy se va a volver a organizar", agregó el presidente de la Verde.

En principio se jugaría cada 15 días para que los clubes se puedan organizar, evitar gastos o choques que se superpongan con las ligas de cada uno. Participarán tres categorías de cada club divididos en divisiones: Sub 13, Sub 15 y Sub 17.