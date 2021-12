San Isidro recibió este jueves la confirmación del horario y la sede para el partido de cuartos de final del Súper 8 de la Liga Argentina de Básquet que se disputará en la ciudad de Buenos Aires del 16 al 18 de diciembre.

Los Halcones jugarán el jueves 16, a las 18.30 horas ante Deportivo Viedma en el estadio "Roberto Pando" de San Lorenzo de Almagro.

El certamen se jugará bajo el formato de eliminación directa. Los cuartos de final se jugarán el jueves 16 y tendrán como escenarios a los estadios de Boca Juniors, con dos encuentros, Ferro Carril Oeste y San Lorenzo.

En tanto que el viernes 17, los dos duelos de semifinales se vivirán en la casa del Xeneize. Y la final por el título se producirá en el hogar de Obras Basket.

Cabe recordar que quien gane el Súper 8 obtendrá derecho a disputar una final con el campeón de la temporada regular de la misma Liga Argentina por un lugar en la Liga Sudamericana.

Las llaves del Súper 8

Independiente de Oliva vs Estudiantes Concordia

San Isidro vs Deportivo Viedma

Central de Ceres vs Zárate Basket

Salta Basket vs Gimnasia La Plata.