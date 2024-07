Sportivo tiene más rivales confirmados para la segunda fase

Este domingo se disputó la 17° fecha del Federal A -penúltima-, donde Sportivo Belgrano tuvo jornada libre y por los resultados que se dieron ya conoce a otros rivales confirmados para la segunda etapa del torneo.

La Verde quedó segundo en su zona porque Defensores de Belgrano empató con Douglas Haig y por partidos entre sí el Granate (Le ganó 1-0 en San Nicolás) quedó puntero. Sin embargo, ambos dirimirán el primer puesto en la última fecha que se disputará en San Francisco el próximo domingo.

Por otro lado, más allá de tener la chance de clasificar como primero el equipo sanfrancisqueño también puede quedar tercero ya que, de no poder sumar ante Defensores, 9 de Julio de Rafaela puede alcanzar los 28 puntos que tiene Sportivo y prevalecerán los rafaelinos por los partidos entre sí (1-0 en Rafaela y 1-1 en San Fco).

Rivales confirmados, pero falta uno

En la segunda etapa, los cuatro clasificados de la Zona 3 se cruzan con los cuatro clasificados de la Zona 4 donde ya tienen su pasaje asegurado Central Norte de Salta, Sarmiento de La Banda, San Martín (Formosa) y Sol de América (Formosa).

En su propia zona ya consiguieron su pasaje Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, 9 de Julio de Rafaela y Sportivo Las Parejas.

Sin embargo, las dos zonas de la segunda fase están compuesta por 9 equipos. El último cupo de la zona de Sportivo será para el 5º (quinto) de la Zona 2, que tiene su tabla de posiciones muy ajustada y se definirá entre Argentino de Monte Maíz, Camioneros y Atenas de Río Cuarto.

La segunda fase arranca el domingo 21 de julio y se jugará todos contra todos, pero con partidos solo de ida. Clasificarán dos a los playoffs por el ascenso directo, el resto se sumará a los playoffs de la fase Reválida.

Resultados de la 17° fecha

Sp. Las Parejas 2-1 Independiente (Chivilcoy)

Árbitro: Enzo Silvestre

Def. de Pronunciamiento 2-1 El Linqueño

Árbitro: Maximiliano Manduca

9 de Julio (Rafaela) 3-1 Gimnasia (CdU)

Árbitro: Pablo Núñez

Def. de Belgrano 1-1 Douglas Haig

Árbitro: José Sandoval

Libre: Sportivo Belgrano

Así están las tablas

18ª fecha

Sp. Belgrano vs. Def. de Belgrano

Douglas Haig vs. Sp. Las Parejas

Independiente vs. 9 de Julio

Gimnasia vs. Depro

Libre: El Linqueño