Tras el empate sin goles de Sportivo Belgrano frente a Douglas Haig en Pergamino, el entrenador Sergio Maza brindó sus impresiones sobre el desempeño del equipo y la estrategia empleada durante el encuentro.

"Hicimos un partido inteligente -afirmó Maza-. El tema de plantear inicialmente la línea de 5 era porque el patrón de juego de Douglas desde que está el Chaucha es buscar siempre por afuera, el mano a mano, el 2 contra 1 a la mayoría de los rivales lo complicaron así y creo que en muchos momentos lo supimos neutralizar".

El DT de Sportivo Belgrano destacó la capacidad de su equipo para adaptarse y contrarrestar el juego del rival: "Creo que en el segundo tiempo si hubiésemos estado un poco más precisos al partido lo hubiésemos ganado. Nos encontramos con un rival duro hoy, que puso en cancha los cinco refuerzos que trajo y nosotros jugamos también un poco con la desesperación de ellos".

Maza subrayó la importancia de mantener el arco en cero y seguir en la senda positiva: "A nosotros nos venía bien mantener el arco en cero, seguir por esta buena senda, pero bueno, como les dije a los chicos, estamos llegando apenas a la mitad del camino, hay que ser humilde, hay que corregir cosas".

A pesar de no conseguir la victoria, el entrenador se mostró satisfecho con el esfuerzo y el desempeño de sus jugadores. "Lo trabajamos bien, hicieron un esfuerzo grande, no hay que dejar de lado el rival, porque tenía jugadores de primer nivel. Creo que fue un empate trabajado y para mí tuvimos la chance más clara del partido. Los chicos cumplieron. Lógico, por ahí el ahogo, la ansiedad de vestir una camiseta como la de Sportivo en este contexto, de venir a jugar a un rival duro. Pero la verdad que se la bancaron bien, hicieron el trabajo a la perfección".

Por último, Maza también hizo hincapié en la necesidad de mantener la concentración pese a la fecha libre. "Le dije a los chicos que esta semana no sea floja, esto no es una colonia de vacaciones. Más exigencia, porque por ahí al no jugar y tener algunos días libres para que compartan con la familia, tiene que ser eso y seguir enfocado en nuestra meta. Los chicos saben lo que están construyendo y yo no le saco el pie del acelerador. Este equipo tiene para seguir dando más y va a dar más," concluyó el entrenador.