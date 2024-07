Sportivo cerró la 16ª fecha en la cima

Sportivo Belgrano cerró la 16º fecha nuevamente puntero de la Zona 3 tras igualar sin goles con Douglas Haig en Pergamino.

La Verde volvió a sumar fuera de casa, no le convirtieron y precisamente se mantiene como el equipo al cual menos goles de anotaron en esta primera fase. En total son 5 en 15 partidos disputados.

El equipo de Maza tendrá fecha libre el próximo fin de semana y cerrará la primera etapa en condición de local ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo dirimiendo el primer lugar de la tabla de posiciones.

Cómo sigue el torneo: en las otras zonas sigue todo ajustado

En la segunda etapa, los cuatro clasificados de la Zona 3 se cruzan con los cuatro clasificados de la Zona 4 donde ya tienen su pasaje asegurado Sarmiento de La Banda y Central Norte de Salta; los otros dos cupos serán dirimidos en estas últimas fechas por San Martín (Formosa), Sol de América (Formosa) y Juventud Antoniana.

Sin embargo, las dos zonas de la segunda fase están compuesta por 9 equipos. El último cupo de la zona de Sportivo será para el 5º (quinto) de la Zona 2, que tiene su tabla de posiciones muy ajustada y hoy sería Argentino de Monte Maíz.

Además, este fin de semana también consiguió su pasaje Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, que también será rival de la Verde en la segunda etapa.

Resultados de la 16ª fecha

Douglas Haig 0-0 Sp. Belgrano

Independiente 0-0 Def. de Belgrano

Gimnasia 1-0 Sp. Las Parejas

El Linqueño 0-2 9 de Julio

Libre: Depro

Lo que resta

17ª fecha

Depro vs. El Linqueño

9 de Julio vs. Gimnasia

Sp. Las Parejas vs. Independiente

Def. de Belgrano vs. Douglas Haig

Libre: Sp. Belgrano

18ª fecha

Sp. Belgrano vs. Def. de Belgrano

Douglas Haig vs. Sp. Las Parejas

Independiente vs. 9 de Julio

Gimnasia vs. Depro

Libre: El Linqueño