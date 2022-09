Sportivo sigue fuera de la zona de clasificación

Sportivo Belgrano no pudo levantar cabeza este domingo y cayó con Defensores que pelea por mantener la categoría. La derrota es un cachetazo para las aspiraciones de la Verde porque ahora ya no depende de sí mismo.

Aún ganando todos los partidos deberá esperar que Gimnasia de Concepción del Uruguay o Sportivo Las Parejas (hoy en la lucha por el octavo lugar) pierdan puntos para poder clasificar.

La próxima fecha del equipo de Armando será en condición de visitante ante Central Norte de Salta, luego recibirá a San Martín de Formosa, visitará a Depro y cerrará en casa ante Unión de Sunchales.

Resultados de la fecha

Domingo 18 de Septiembre

Juv. Unida (Gualeguaychú) 1-0 Def. de Pronunciamiento

Sp. Belgrano 0-1 Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

Gimnasia (CdU) 0-2 San Martin (Formosa)

Boca Unidos 2-0 Unión (Sunchales)

Crucero del Norte 1-0 Atl. Paraná

Racing (Cba) 1-0 Central Norte

Lunes 19 de Septiembre

21:05 hs Sarmiento (Resistencia) vs Douglas Haig

Miércoles 21 de Septiembre

22:15 hs Juv. Antoniana vs Gimnasia y Tiro

Libre: Sportivo Las Parejas

Tabla

Próxima fecha

Atl. Paraná vs. Juv. Antoniana

Gimnasia y Tiro vs Boca Unidos

Unión (Sunchales) vs Juv. Unida (Gualeguaychú)

Def. de Pronunciamiento vs Gimnasia (CdU)

San Martin (Formosa) vs Racing (Cba)

Central Norte vs Sp. Belgrano

Def. de Belgrano (Va. Ramallo) vs Sarmiento

Sp. Las Parejas vs Crucero del Norte

Libre: Douglas Haig