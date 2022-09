Sportivo salió de los puestos de privilegio

Tras la derrota con Douglas Haig, Sportivo Belgrano salió de la zona de clasificación de la Zona Norte del Federal A. Solo por diferencia de gol en partidos entre sí con Gimnasia de Concepción del Uruguay.

La Verde sigue en la lucha, pero este lunes dejó pasar una gran oportunidad ya que su rival marchaba dos puntos por encima y todavía tenía que quedar libre. Ahora, la pelea por la clasificación se torna ajustada, mano a mano junto a Sportivo Las Parejas y el Lobo entrerriano.

Lo que le queda en el torneo. Def. de Belgrano (Local) - Central Norte (Visitante) - San Martín (Local) - Depro (Visitante) - Unión (Local)

Resultados de la fecha

San Martin (F) 2-0 Juv. Unida (G)

Central Norte 3-1 Gimnasia (CdU)

Def. de Pronunciamiento 1-2 Boca Unidos

Gimnasia y Tiro 1-0 Crucero del Norte

Def. de Belgrano (Va. Ramallo) 0-1 Racing (Cba)

Unión (S) 1-0 Juv. Antoniana

Atl. Paraná 1-2 Sp. Las Parejas

Douglas Haig 1-0 Sp. Belgrano

Libre: Sarmiento

Así está la tabla

En caso de empate en puntos, el primer criterio de desempate es sistema olímpico (partidos entre sí). No aplica para puestos de descenso. En ese caso se jugaría partido desempate.

(C) Clasificado al reducido por el único ascenso.

30° fecha

Sp. Belgrano vs Def. de Belgrano (Villa Ramallo)

Racing (Cba) vs Central Norte

Gimnasia (CdU) vs San Martin (Formosa)

Juv. Unida (Gualeguaychú) vs Def. de Pronunciamiento

Boca Unidos vs Unión (Sunchales)

Juv. Antoniana vs Gimnasia y Tiro

Crucero del Norte vs. Atl. Paraná

Sarmiento (Resistencia) vs Douglas Haig

Libre: Sportivo Las Parejas