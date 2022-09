Sportivo quiere volver a sonreír con su gente

Sportivo Belgrano buscará dar vuelta la página este domingo y volver a la victoria en su casa ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. Será desde las 16 horas en el estadio "Juan Pablo Francia", con arbitraje de Nelson Bejas y por la 30° fecha del Federal A.

La Verde tiene una nueva oportunidad en condición de local, donde acumula 6 victorias consecutivas. Si gana se mete de nuevo en la zona de clasificación, aprovechando que Sportivo Las Parejas tiene fecha libre y también, porqué no, que algún otro resultado lo acompañe.

El entrenador Raúl Armando está obligado a realizar al menos una modificación en el once titular que jugó el pasado lunes en Pergamino. Federico López se pierde el partido por 5 amarillas y Osvaldo Arroyo volvería al equipo titular.

El elenco bonaerense marcha en el fondo de la tabla (a cuatro puntos del descenso) peleando la permanencia. Acumula 8 derrotas, 3 empates y 3 victorias en condición de visitante, precisamente estos tres triunfos fueron ante Atlético Paraná, Unión de Sunchales y Juventud Unida.

Entradas. Las boleterías del estadio se abren a partir de las 14 horas.

Probables formaciones

Sportivo Belgrano: Leonardo Martina, Lucio Pérez, Mauro Orué, Brian Flores y Osvaldo Arroyo: Tomás Federico y Jeremías Giménez; Enzo Avaro, David Muller, Lucas Seimandi; y Tomás Attis. DT: Raúl Armando.

Def. de Belgrano: Nicolás Dormisch; Lionel Monzón, Gennaro Cepeda, Federico Gay, Tomás Pennesi; Augusto Laena, Ignacio Artola, Jorge Jaime, Agustín Favre; Fausto Campiotti y Juan Cruz Ceballos. DT: César Vaioli.

Árbitro: Nelson Bejas A1: Mariana Dure (Entre Ríos) A2: María Ríos (Resistencia) 4to: Rodrigo López (Resistencia)

Hora: 16

Estadio: Juan Pablo Francia

Así se juega la fecha

Domingo 18 de Septiembre

11:00 hs Juv. Unida (Gualeguaychú) vs. Def. de Pronunciamiento

16:00 hs Sp. Belgrano vs Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

16:00 hs Gimnasia (CdU) vs San Martin (Formosa)

16:00 hs Boca Unidos vs Unión (Sunchales)

16:00 hs Crucero del Norte vs Atl. Paraná

16:30 hs Racing (Cba) vs Central Norte

Lunes 19 de Septiembre

21:05 hs Sarmiento (Resistencia) vs Douglas Haig

Miércoles 21 de Septiembre

22:15 hs Juv. Antoniana vs Gimnasia y Tiro

Libre: Sportivo Las Parejas