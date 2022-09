Con una baja confirmada y cambio de horario, Sportivo Belgrano espera por Defensores

Sportivo Belgrano intentará dar vuelta la página después de la derrota en Pergamino ante Douglas Haig, buscando volver a sumar de a tres en casa para recuperar el terreno perdido en la zona de clasificación.

La Verde recibirá a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo a partir de las 16 horas del próximo domingo y con arbitraje de Nelson Bejas. Además, Mariana Dure (Entre Ríos) y María Ríos (Resistencia) serán las asistentes; mientras que Rodrigo López (Resistencia) será el cuarto árbitro.

El elenco bonaerense marcha en el fondo de la tabla (a cuatro puntos del descenso) peleando la permanencia. Acumula 8 derrotas, 3 empates y 3 victorias en condición de visitante, precisamente estos tres triunfos fueron ante Atlético Paraná, Unión de Sunchales y Juventud Unida.

En contrapartida, Sportivo viene de caer fuera de casa en un partido determinante, pero en condición de local acumula una de la mejores rachas del campeonato con 6 victorias de manera consecutivas.

Packs de abonos para ver a la Verde en el "Juan Pablo Francia".

Una baja confirmada

Para el próximo partido, el entrenador Raúl Armando no podrá contar con Federico López que llegó a la quinta amarilla. De no haber sorpresas, su lugar sería ocupado por Osvaldo Arroyo en el once titular.

El plantel entrenó este jueves por la mañana en el estadio "Juan Pablo Francia" (ayer disputó un amistoso con 9 de Freyre) y volverá a trabajar los días viernes y sábado, ambos por la mañana y también en el Estadio.

Así se juega la fecha

Domingo 18 de Septiembre

11:00 hs Juv. Unida (Gualeguaychú) vs. Def. de Pronunciamiento

16:00 hs Sp. Belgrano vs Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

16:00 hs Gimnasia (CdU) vs San Martin (Formosa)

16:00 hs Boca Unidos vs Unión (Sunchales)

16:00 hs Crucero del Norte vs Atl. Paraná

16:30 hs Racing (Cba) vs Central Norte

Lunes 19 de Septiembre

21:05 hs Sarmiento (Resistencia) vs Douglas Haig

Miércoles 21 de Septiembre

22:15 hs Juv. Antoniana vs Gimnasia y Tiro

Libre: Sportivo Las Parejas

La tabla