Sportivo se mantiene en la misma posición, pero lejos de la punta

Tras completarse la 19° fecha del Federal A, Sportivo Belgrano se mantiene en la misma colocación de la tabla de posiciones. La Verde volvió a perder puntos importantes en casa y podría haber sido peor, pero los rivales directos tampoco pudieron ganar y todo sigue igual en el lote principal.

Douglas Haig de Pergamino sí y estiró aún más la diferencia en la cima de la tabla. Sportivo quedó a 12 puntos de la cima.

El próximo compromiso para Sportivo será el sábado 8 de julio en condición de visitante ante El Linqueño. El partido todavía no tiene horario definido, pero se estima que sería a las 14.30 hs o a las 15 hs.

Resultados de la 19ª fecha

Sportivo Belgrano 0-1 Def. de Pronunciamiento

Árbitro: Francisco Acosta

Douglas Haig 3-0 Sp. Las Parejas

Árbitro: Jonathan Correa

Gimnasia (CdU) 1-0 Independiente (Chivilcoy)

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Unión (Sunchales) 0-1 El Linqueño

Árbitro: Diego Novelli

Libre: Def. de Belgrano (Villa Ramallo)

Tabla

20ª fecha

Def. de Pronunciamiento vs. Def. de Belgrano

El Linqueño vs. Sportivo Belgrano

Sp. Las Parejas vs. Unión (Sunchales)

Independiente (Chivilcoy) vs. Douglas Haig

Libre: Gimnasia (CdU)