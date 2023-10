Sportivo puede abrochar la clasificación en Sunchales

Después de un gran partido ante el líder Douglas Haig el pasado lunes, Sportivo Belgrano buscará repetir en Sunchales este domingo. La Verde viaja con la esperanza de sostener el rendimiento mostrado en el primer tiempo ante el Fogonero para, al menos, mantenerse expectante en la tabla.

Gómez se ve obligado a meter mano en el equipo ya que no podrá jugar Jeremías Giménez por haber llegado a la quinta tarjeta amarilla, por eso su lugar en el once titular sería ocupado por Diego Núñez. Jorge Córdoba, que ingresó desde el banco de suplentes en el último encuentro, también alcanzó las cinco tarjetas y tampoco podrá ser de la partida.

En consecuencia, el equipo titular saldría con Leonardo Martina; Lucio Pérez, Tomás Rossi, Brian Flores y Mariano Gancedo; Diego Núñez, Tomás Federico y Ezequiel Barrionuevo; Axel Musarella, Gastón Monserrat y Gonzalo Ramírez.

El partido comenzará a las 17 y contará con el arbitraje de Joaquín Gil, acompañado de los asistentes Laureano Leiva, Leonel Suarez y el cuarto árbitro Martín Nardelli.

Sin neutrales

La Comisión Directiva del Club informó que pese a las gestiones no estará permitido el ingreso de hinchas neutrales, posibilidad que podían tener los hinchas para presenciar el encuentro. En ese sentido, señalaron que la predisposición de Unión siempre fue de lograr que los organismos de seguridad autoricen la presencia aunque la inquebrantable posición desde la Policía de Santa Fe lo hizo imposible.

“Solicitamos por favor a nuestros socios, hinchas y simpatizantes no viajar hacia Sunchales ya que habrá férreos controles en las rutas e ingresos a la misma por parte de la policía”, indicaron desde Sportivo Belgrano en un comunicado.

Puede sellar la clasificación

La Verde le lleva cuatro puntos a El Linqueño, que hoy se estaría quedando afuera de los playoffs. Y en caso de quedar igualados en puntos al término de la fase regular, Sportivo avanzaría por partidos entre sí (dos ganados y dos empates).

Sin embargo, en caso de quedar igualado con Sportivo Las Parejas, por partidos entre sí prevalece el equipo santafesino.

Pero puede clasificar este mismo domingo. Si Sportivo gana en Sunchales y El Linqueño no le gana a Independiente, el equipo sanfrancisqueño se asegurará un lugar en los playoffs.

En la tabla, la Verde quedó a dos puntos de Independiente (segundo, que clasifica directo a la Copa Argentina), pero actualmente es uno de los mejores terceros y estaría consiguiendo un cupo para la Copa Argentina 2024.

Los que se meten a los 32avos son los dos mejores de cada zona y los dos mejores terceros de la fase regular. Hoy los mejores terceros son Juventud Unida de San Luis (47) y Sportivo Belgrano (44); sin embargo, Cipolletti (42 pts) y Boca Unidos (42 pts) también pugnan por esos lugares.

Así se define la Zona 3

34° fecha (Domingo)

16.30 hs Gimnasia vs Depro

16.30 hs Douglas Haig vs. Def. de Belgrano

17 hs Unión vs. Sp. Belgrano

17 hs Independiente vs. El Linqueño

Libre: Sp. Las Parejas

35° fecha

Sp. Las Parejas vs. Indep’te

El Linqueño vs. Gimnasia

Depro vs. Douglas Haig

Def. de Belgrano vs. Unión

Libre: Sp. Belgrano

36° fecha

Sp. Belgrano vs. Def. de Belg.

Unión vs. Depro

Douglas Haig vs. El Linqueño

Gimnasia vs. Sp. Las Parejas

Libre: Independiente