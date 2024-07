Sportivo juega un amistoso este jueves en el "Francia"

Tras la victoria ante Atenas de Río Cuarto, Sportivo Belgrano tiene fecha libre en la segunda fase del Torneo Federal A y aprovechando esta situación disputará un partido amistoso en San Francisco.

El entrenador Sergio Maza podrá darle minutos de fútbol al equipo este jueves a las 19 horas en el estadio “Juan Pablo Francia” ante Sociedad Sportivo Devoto.

El partido será abierto al público y la entrada será un alimento no perecedero para colaborar con instituciones de la ciudad.

La Verde volverá a la competencia el fin de semana del 3 y 4 de agosto visitando a Sportivo Las Parejas por la tercera fecha.

La 2ª fecha del nonagonal - Zona B

Sarmiento (La Banda) vs. 9 de Julio (Rafaela)

San Martín (Formosa) vs. Central Norte (Salta)

Def. de Belgrano (Va. Ramallo) vs. Sol de América (Formosa)

Atenas (Río Cuarto) vs. Sp. Las Parejas

Libre: Sportivo Belgrano