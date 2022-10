Sportivo Belgrano está a cuatro partidos del ascenso. Parece poco, pero en el fútbol los caminos no son tan sencillos como parecen y en el Federal A, mucho menos. Este domingo la Verde visitará a Villa Mitre de Bahía Blanca a partir de las 16 por los octavos de final rumbo a la Primera Nacional. Llegó la hora de la verdad: si gana, avanza; si pierde, se despide del torneo.

El equipo sanfrancisqueño cerró la primera fase con tres triunfos de manera consecutiva, cuidó jugadores en la última jornada e irá a buscar la clasificación fuera de casa en un cruce “a cara de perro”, con un rival siempre protagonista en la categoría y que viene de terminar segundo en su zona.

Para este compromiso vuelven a estar a disposición los jugadores Enzo Avaro y Tomás Attis, pero el entrenador todavía no podrá contar con Osvaldo Arroyo (que debe una fecha de suspensión) y Lucio Pérez (lesionado, pero esta semana comenzó a intensificar los trabajos).

El encuentro será transmitido con streaming pago, que se anuncia con un valor de $880.

No se esperan grandes modificaciones en el equipo, puesto que el técnico Raúl Armando ya afirmó que la Verde mantendrá la misma impronta que lo llevó a los playoffs. Por ende, el entrenador dispondría de un esquema 4-2-3-1 o bien un 4-4-2, sistema que utilizó para cerrar algunos partidos de la segunda rueda. ¿Los protagonistas? Será definidos en el entrenamiento previo, el sábado al mediodía en el predio de Olimpo.

El árbitro del partido será el santafesino Adrián Franklin, acompañado por los asistentes Matías Coria (Cañada de Gómez) y Mariano González (Santa Fe). En tanto, el cuarto árbitro será Luciano Julio, de Cipolletti.

La llave se juega a 90 minutos reglamentarios y en caso de empate se definirá desde el punto del penal.

Los octavos de final

SAB | Olimpo 1-0 Sansinena [Árbitro: Pablo Núñez]

DOM 15 hs | Bolívar vs. Douglas Haig [Árbitro: Bruno Amiconi]

DOM 16 hs | Villa Mitre vs. Sportivo Belgrano [Árbitro: Adrián Franklin]

DOM 16 hs | San Martín (Formosa) vs. Estudiantes (San Luis) [Árbitro: Jorge Sosa]

DOM 16 hs | Independiente (Chivilcoy) vs. Gimnasia y Tiro [Árbitro: Fabricio Llobet]

DOM 17 hs | Racing (Cba) vs. Sp. Las Parejas [Árbitro: Mauricio Martín]

DOM 18 hs | Central Norte vs. Sol de Mayo [Árbitro: Nelson Bejas]

DOM 19.30 hs | Sarmiento vs. Juv. Unida (San Luis) [Árbitro: Jonathan Correa]