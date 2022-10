Sportivo Belgrano visitará el próximo domingo a Villa Mitre de Bahía Blanca por los octavos de final del Federal A. Será desde las 16 horas en el estadio El Fortín.

El equipo de Armando se prepara para el encuentro del fin de semana, tras cumplir con la primera fase clasificatoria. La "Verde" terminó en el séptimo lugar de la Zona Norte y definirá su destino fuera de casa. Será a 90 minutos reglamentarios y en caso de empate se definirá desde el punto del penal.

Sportivo ya se enfrentó al "villero" en el Torneo de Transición de 2020/2021 donde cayó por 2 a 0 y se despidió de la competencia.

Así quedó la primera fase eliminatoria

Olimpo (Bahía Blanca) vs. Sansinena (Gral. Cerri)

Racing (Cba) vs. Sportivo Las Parejas

Villa Mitre vs. Sportivo Belgrano

San Martín (Formosa) vs. Sp. Estudiantes (San Luis)

Ciudad Bolívar vs. Douglas Haig

Central Norte vs. Sol de Mayo

Independiente (Chivilcoy) vs. Gimnasia y Tir