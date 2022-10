El próximo fin de semana se disputan los octavos de final del reducido por el ascenso en el Torneo Federal A, donde Sportivo Belgrano visitará a Villa Mitre de Bahía Blanca desde las 16 horas del domingo.

El encuentro será transmitido con streaming pago, que se anuncia con un valor de $880. Para adquirir el ticket se debe ingresar al sitio www.tuentrada.com y seguir los pasos para tener acceso al streaming.

También fue confirmada la cuaterna arbitral que estará encabezada por el santafesino Adrián Franklin, acompañado por los asistentes Matías Coria (Cañada de Gómez) y Mariano González (Santa Fe). En tanto, el cuarto árbitro será Luciano Julio de Cipolletti.

Para este compromiso vuelven a estar a disposición los jugadores Enzo Avaro y Tomás Attis, pero el entrenador todavía no podrá contar con Osvaldo Arroyo (que debe una fecha de suspensión) y Lucio Pérez (lesionado, pero esta semana comenzó a intensificar los trabajos).

El plantel trabajará este viernes por la mañana en el estadio "Juan Pablo Francia" y luego partirá rumbo a Bahía Blanca. El sábado por la mañana realizará el último entrenamiento en el predio de Olimpo y luego quedará concentrado a la espera del partido del domingo.

Los octavos de final

SAB 18.30 hs | Olimpo vs. Sansinena [Árbitro: Pablo Núñez]

DOM 15 hs | Bolívar vs. Douglas Haig [Árbitro: Bruno Amiconi]

DOM 16 hs | Villa Mitre vs. Sportivo Belgrano [Árbitro: Adrián Franklin]

DOM 16 hs | San Martín (Formosa) vs. Estudiantes (San Luis) [Árbitro: Jorge Sosa]

DOM 16 hs | Independiente (Chivilcoy) vs. Gimnasia y Tiro [Árbitro: Fabricio Llobet]

DOM 17 hs | Racing (Cba) vs. Sp. Las Parejas [Árbitro: Mauricio Martín]

DOM 18 hs | Central Norte vs. Sol de Mayo [Árbitro: Nelson Bejas]

DOM 19.30 hs | Sarmiento vs. Juv. Unida (San Luis) [Árbitro: Jonathan Correa]