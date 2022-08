Este lunes por la tarde el plantel de Sportivo Belgrano inicia su semana de entrenamientos de cara al duelo con Sarmiento de Resistencia por la 28° fecha del Federal A. Será el lunes 5 de septiembre a las 20.30 horas en el estadio "Juan Pablo Francia".

El conjunto de Raúl Armando trabajará desde las 16 horas en el predio "Nicolás Losano", pero de martes a domingo lo hará en horario matutino y el sábado lo hará en el estadio.

Osvaldo Arroyo no podrá ser de la partida tras ser expulsado en Córdoba ante Racing y recibir una fecha de suspensión. Tampoco podrá jugar Tomás Federico que alcanzó las cinco amarillas y también debe cumplir una fecha.

La Verde llegará descansado tras tener fecha libre, pero deseoso de volver a competir luego de ser claramente perjudicado por el arbitraje de Bruno Amiconi en el Sancho. Por su parte, el elenco chaqueño debe jugar el próximo jueves con Racing en un duelo que puede determinar el liderazgo de la zona.

Así se juega la 28° fecha

Racing (Cba) vs Douglas Haig

Gimnasia (CdU) vs Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

Juv. Unida (Gualeguaychú) vs Central Norte

Boca Unidos vs San Martin (Formosa)

Juv. Antoniana vs Def. de Pronunciamiento

Crucero del Norte vs Unión (Sunchales)

Sp. Las Parejas vs Gimnasia y Tiro

Sp. Belgrano vs Sarmiento

Libre: Atl. Paraná