Así quedó la tabla tras la 26° fecha del Federal A

Tras la derrota en Córdoba, Sportivo se mantiene en la zona de clasificados pero debe quedar libre en la próxima jornada. Volverá a jugar en la fecha 28 ante Sarmiento de Resistencia en condición de local.

Los resultados de la jornada fueron relativos para la Verde ya que ganaron sus perseguidores: Juventud Antoniana -que si gana en la próxima fecha lo puede superar- y Crucero del Norte -que quedó a cuatro puntos-.

Sin embargo, empató Sportivo Las Parejas y perdió Gimnasia de Concepción del Uruguay, resultados que lo mantienen en el lote de arriba al menos por esta fecha.

Resultados de la 26° fecha

Juv. Unida (G) 3-0 Douglas Haig

Crucero del Norte 3-1 San Martin (Formosa)

Boca Unidos 4-1 Def. de Belgrano (Va. Ramallo)

Atl. Paraná 2-1 Unión (Sunchales)

Sp. Las Parejas 0-0 Def. de Pronunciamiento

Gimnasia (CdU) 0-1 Sarmiento (R)

Racing (Cba) 2-1 Sp. Belgrano

Juv. Antoniana 1-0 Central Norte

Libre: Gimnasia y Tiro

Tabla

27° fecha

Domingo 28 de Agosto

11:00 hs Unión (Sunchales) vs Sp. Las Parejas

14:00 hs San Martin (Formosa) vs Juv. Antoniana

15:15 hs Douglas Haig vs Gimnasia (CdU)

15:30 hs Def. de Pronunciamiento vs Crucero del Norte

16:00 hs Def. de Belgrano (Va. Ramallo) vs Juv. Unida (Gualeguaychú)

17:00 hs Central Norte vs Boca Unidos

17:00 hs Gimnasia y Tiro vs Atl. Parana

Jueves 01 de Septiembre

16:00 hs Sarmiento (Resistencia) vs Racing (Cba)

Libre: Sportivo Belgrano