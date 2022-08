Sportivo Belgrano cayó este miércoles con Racing de Córdoba por 2 a 1 en un partido sumamente polémico por la el lamentable arbitraje de Bruno Amiconi, que perjudicó a la Verde cobrando dos penales dudosos -uno de ellos, el segundo, inexistente-.

El plantel sanfrancisqueño se fue con mucha bronca de Nueva Italia y el delantero Tomás Attis no ocultó su impotencia tras el partido. En diálogo con el medio 351 Deportes expresó: "Este es el fútbol argentino, desgraciadamente, se dieron cosas en el partido que bueno... dos penales para ellos que uno no es penal, el otro no sé, pero bueno, la verdad como les dije a los chicos, estoy emocionado por ellos, se entregaron al máximo con todas las injusticias y la verdad es que estamos todos calientes, llorando, pero esto sigue", manifestó el jugador.

Attis fue remplazado en el entretiempo por Jorge Córdoba, el delantero se fue muy molesto con el arbitraje porque hizo un gran desgaste (además hizo un golazo) y las divididas se las cobraron todas en contra.