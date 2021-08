Sportivo Belgrano: la palabra de los goleadores

Román Strada y Santiago Molina fueron los autores de los goles de Sportivo Belgrano en el triunfo 2-1 ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. Los goleadores se manifestaron contentos con la victoria.

Strada no venía teniendo minutos de juego, pero este domingo volvió a ingresar y pagó con gol esa confianza. "Son decisiones del cuerpo técnico, él estaba buscando y siempre trata de buscar lo mejor para el equipo y a veces te toca, a veces no; cuando no te toca hay que tener que seguir metiéndole, apoyar al compañero y cuando te toca tratar de hacer lo mejor para que el técnico siga confiando en uno. El cuerpo técnico siempre confío en mí, más allá de que no haya jugado o haya jugado y me lo demostraron. Nosotros también teníamos que darle una muestra de confianza a ellos y creo que hoy se la dimos", dijo el delantero.

En el festejo de gol, se lo vio emocionado y contó por qué. "Fue para mi tío, lo perdí por Covid hace dos meses, fue para él y por eso la emoción sobre el final, también uno recuerda a sus hijos también que hoy justo es el Día del Niño, nosotros estamos acá y ellos están festejando su día sin nosotros, tanto los míos como los de todo el plantel y por eso fue emocionante, pero valió la pena", señaló el autor del gol de la victoria.

"Con esta victoria vamos a despegar vuelo"

Santiago Molina viene teniendo buenas actuaciones en la zaga de la Verde y este domingo no fue la excepción. El defensor sanfrancisqueño anotó en la apertura del marcador y asistió en el gol de Strada. "Nos sacamos algo encima que era ganar, pero más allá de los tres puntos creo que nos llevamos algo más. La verdad que el equipo en sí, los 11, estuvimos concentrados, los cambios también, estuvimos bien y el equipo va agarrando vuelo", indicó.

"Uno va agarrando partidos, rodaje, confianza, pero como no se nos daban los resultados no se terminaba de cerrar, así que hoy por lo menos pudimos ganar, que es lo importante. Después, por los goles uno siempre lo habla, con Loli (Felissia), con Mauro (Orué), que nosotros tenemos buena altura, tenemos buen juego aéreo y podemos sacarle provecho en en el área, creo que eso estando concentrados es un aporte que le damos al equipo", expresó el jugador.

Finalmente dejó un mensaje para los hinchas: "El grupo está bien y como se ve también en cada partido creo que dejamos todo. Muchas veces por ocasiones que nos pasan, por ejemplo hoy el penal, o situaciones puntuales, no podíamos ganar, pero creo que ahora con esta victoria vamos a despegar vuelo".