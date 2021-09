Sigue en caída: Sportivo volvió a perder en Chaco

Sportivo Belgrano perdió este domingo por 2 a 0 con Chaco For Ever por la 21ª fecha del Torneo Federal A. El local destrabó el partido en momentos claves, pero el equipo de Martelotto no tuvo reacción efectiva y sigue su cuesta abajo.

Fue un partido parejo en los primeros minutos con un Sportivo tomando la iniciativa, incluso llegó al gol, pero fue anulado por supuesta posición fuera de juego de Bustamante. Sin embargo con el correr del tiempo se fue desinflando y Chaco empezó a encontrar espacios.

Todo cambió a los 23 minutos, Peludé pidió el cambio y se retiró muy dolorido. En su lugar ingresó Juan Pablo Francia.

A los 31 minutos el local apretó el acelerador. Aguirre perdió una pelota clave en la mitad de la cancha y, tras una habilitación de Barinaga, Sergiejuk anotó el 1-0. La Verde sintió el golpe y Chaco fue por más, pero lo pudo contener hasta el cierre de la primera parte.

Un gol tempranero y partido liquidado

En la segunda parte, el trámite no cambió demasiado. Sportivo volvió a tomar la iniciativa, pero chocó con un Chaco combativo que le dio batalla en el mediocampo hasta destrabar nuevamente el trámite de la mano de su goleador: tras un centro de Allende, Sergiejuk peinó de cabeza en el primer palo y anotó el 2-0 a los 11 minutos de la primera parte.

Martelotto movió el banco para darle frescura al ataque y el equipo intentó reaccionar, pero el local se agazapó con firmeza. A pesar de la actitud, no pudo generarle peligró alguno al arco local y el partido se fue sin pena no gloria. Sobre el final, Camisassa se fue expulsado.

Sportivo Belgrano volvió a perder y se sigue hundiendo en la tabla. La lesión de Peludé lo golpeó en la primera parte, Chaco pegó en momentos claves del partido, pero lo cierto es que la Verde nunca pudo incomodar a Canuto y sigue su cuesta abajo.

Síntesis

Chaco For Ever 2: Gastón Canuto; Pablo Cuevas, Marcos Fissore, Yair Marín y César More; Oscar Gómez, Emanuel Díaz, Cristian Barinaga y Leandro Allende; Marcos Giménez y Mauro Sergiejuk DT: Daniel Cravero.

Sportivo Belgrano 0: Matías Quinteros, Braian Camisassa, Mauro Orué, Santiago Molina y Federico López; Alex Aguirre, Lucas Peludé, Brian Visser y Nicolás López Macri; Ángel Prudencio y Maximiliano Bustamante. DT: Bruno Martelotto

Árbitro: Nelson Bejas (Tucumán) A1: Sergio Pérez (Corrientes) A2: Andrés Franco (Corrientes) 4to árbitro: José Ponce (Tucumán)

Estadio: "Juan Alberto García"

Cambios: Francia por Peludé (SB) Oses por López Macri (SB) Gaviglio por Prudencio (SB) Acosta por Giménez (C) Ibarra por (C)

Goles: Segiejuk 31 min. 1T (C) Segiejuk 11 min. 2T (C)

Expulsado: Braian Camisassa (SB)