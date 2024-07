Tras la victoria de Sportivo Belgrano ante Atenas en el arranque de la segunda fase del Torneo Federal A, tuvo lugar la tradicional conferencia de prensa del entrenador Sergio Maza, quien estuvo acompañado de Pablo Cortizo, el autor del gol, y de Fernando Márquez.

Previo a responder las preguntas, Sergio Maza envió las condolencias a la familia de Raúl “El Indio” Navarro, quien falleció el viernes, y a quien llamó “una gloria del club”.

Posteriormente, brindó un análisis del partido y sostuvo: “Se empieza a achicar la brecha. Hay muchas emociones, el partido había que ganarlo, en algunas cosas no lo pudimos hacer como lo veníamos haciendo porque teníamos un rival que no conocíamos en profundidad y vienen a jugar con otra postura, sin presiones, y nosotros tenemos toda una responsabilidad encima, tampoco nos podemos hacer cargo de todo, ni autoflagelarlos ni maquinarnos todo el tiempo, siempre la exigencia va a estar, el partido lo planificamos, sabíamos los espacios que íbamos a encontrar, a veces los encontramos, pudimos pegar en el momento justo, que es un sello, una marca registrada de este equipo".

Seguidamente, el entrenador agregó: “Tenían los espacios porque nosotros propusimos ser mucho más verticales, entonces el partido en momentos se partió, quedaba Pablo solo con la defensa, y ellos se jugaban a eso, a que no seamos precisos. Si hubiésemos tenido la precisión en dos o tres jugadas, hubiésemos liquidado el partido. La pelota volvía y ahí es donde ellos empezaron a crecer. Pero en el cambio de Braian, nosotros ya lo habíamos planteado antes, lo habíamos hecho con Jere y la idea era que Braian salga más a presionar y no nos agarren tanto al medio y dejarlo a Cuqui para que tenga una compañía y ya atacar por afuera con el Chino y con Ricardo".

"Por momentos nos paramos bien. En la profundidad quedó medio descubierto, se partió el partido, cosa que generalmente no hacemos, pero hay momentos en que hay que resolver, hay situaciones en que hay que arriesgar y tenemos que seguir trabajando en la precisión de los pases finales y seguramente se nos va a dar”, sumó.

También analizó el cotejo Cortizo, el autor del único gol: “Me parece que intentamos resolverlo todo el tiempo. Sabíamos que iba a ser rival duro que juega bien y sobre todo la segunda parte, nosotros con la ventaja y con el contexto de cómo estaba planteado el torneo, que pasa rápido, ocho partidos son poco, y cada punto vale muchísimo, ellos también fueron a matar o morir y ya en el segundo tiempo salieron mano a mano. Era cuestión de duelo, de saber sufrir, intentamos dentro de la cancha resolverlo. Por la banda hay chicos que juegan bien y que en uno contra uno son bravos, tratamos de trabajar para llevarlos por fuera, para sufrir lo menos posibles, intentar en esas contras en las que podríamos haber ampliado la ventaja. Va a ser así, duro hasta el final, y estamos preparados para eso”.

Tras las preguntas sobre su desempeño a Márquez, el jugador respondió: “Me sentí mejor que la otra vez que me tocó entrar. Creo que por ahí lo mío era ser pivot y por ahí hay que tratar de mejorar eso. Es muy temprano para analizar el partido pero son las sensaciones que tengo. Estoy contento porque el equipo logró sumar de a tres, en una instancia muy difícil que es este nonagonal, tratar de ganar y hacerlo es muy importante. Después en la semana seguramente el cuerpo técnico analizará el partido y nos dirá a todos los errores y virtudes que hemos tenido, para mejorar. Creo que tenemos que mejorar un poco más pero desde el triunfo es más fácil corregir destaco la entrega del equipo y el haber mantenido el arco en cero el equipo se preocupa por eso, después habrá que corregir el tema de los contraataques, no podíamos concretar algún que otro pase que podría haber tenido otro final en las aproximaciones que hemos tenido”.

Cortizo añadió: “Lo más importante es que el equipo ganó. Hoy tratamos de aprovechar lo que trabajamos con la pelota parada en la semana. La alegría es la entrega del equipo, sumar de a tres y después que haga los goles el que sea. Sabemos de nuestras fortaleza y de nuestras debilidades, tratamos de aprovechar y llevar los partidos para donde nos conviene”.

Sobre el final, consultado Márquez si se veía para jugar 90 minutos el próximo encuentro, opinó: “Me veo para entrenar de la mejor manera y que después el cuerpo técnico decida quién es el adecuado para enfrentar al próximo equipo”.

“Soy muy autocrítico, siempre intento mejorar, trataré de hacerlo para el bien del equipo. Espero poder hacerlo dentro de la cancha de la mejor forma en lo que me toque. Ahora hay que tratar de mejorar las cosas que el cuerpo técnico nos muestre en el video del partido para poder llegar de la mejor forma para el partido siguiente y traernos algo de Las Parejas”, agregó.

¿Amistoso a la vista?

Respecto a cómo será la semana y a si hay algún amistoso a la vista, Sergio Maza respondió: “La idea es un poco bajar la intensidad, ellos rescatan el esfuerzo y la entrega del equipo, hay que darle valor a todo lo que se hace. Nosotros ahora no podemos aflojar, tenemos que seguir en esa sintonía”.

“Seguramente se nos complica un poco más el tema de los partidos porque hay muchos de la zona que están en competencia. Nosotros necesitamos tener un amistoso y darle rodaje a algunos chicos que lo necesitan. Mañana entrenamos, el martes descansamos y trabajaremos hasta el sábado. Si hay que aflojar, hay que aflojar porque venimos con mucha intensidad. Creo que ustedes tienen que saber todo el esfuerzo que hacemos todos. Parece repetitivo. Siempre recalco lo mismo, pero la autoexigencia, el creer que a veces no alcanza, el creer que siempre se hace muchísimo y se que hicimos muchísimo hasta acá y voy a seguir insistiendo que no es fácil ganar un partido, no es fácil este tipo de rivales, no es fácil tener todas las emociones que tenemos nosotros y esa responsabilidad que a veces no nos permite disfrutar el momento ni poder ser felices”.

“Por eso el vestuario hay que disfrutarlo, es un equipo que ganó y que tiene que festejar. Ahora nos vamos a enfocar en la semana. Vamos a ver a Las Parejas que juega el fin de semana y que ya ganó hoy”, cerró el DT.