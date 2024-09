Tras el empate de Sportivo Belgrano sin goles ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo en San Nicolás, y otros resultados adversos en la fecha, el equipo de nuestra ciudad quedó sin chances de clasificar a las semifinales, pero jugará la reválida.

El entrenador, Sergio Maza, manifestó sus sensaciones tras el encuentro: “La primera sensación es tristeza porque no pudimos ganar el partido, más allá de que sabíamos que ganando dependíamos de los resultados de las otras canchas”.

Ante este panorama, sostuvo: “Creo que hicimos todo para ganar el partido, sabíamos que el rival iba a hacer lo que hizo y sabíamos que iba a ser difícil, pero son cosas que pasan. Nosotros hicimos todo para poder lograr los tres puntos, porque no nos fijamos en ningún momento como iban los demás”.

“Creo que el esfuerzo de hoy fue como el de los otros partidos. Lamentablemente no pudimos hacer el gol. Ahora hay que pensar en lo que viene, hay que digerir la derrota, no del partido, pero sí de la no clasificación, y apuntar a lo que viene”, agregó.

Seguidamente, analizó: “Creo que en el primer tiempo se notó la diferencia entre un equipo que que peleaba por clasificar y otro que solamente tenía que completar la fecha. Lógicamente son partidos en los que se muestran, sabíamos eso. Es su patrón de juego. Nosotros los últimos partidos que habíamos jugado de local con ellos los habíamos resuelto bien de entrada. Hoy no los pudimos resolver al principio, por momentos sí, que equiparamos, y después volvimos a sufrir. Y después en el segundo tiempo creo que nos agarraron mal parados, ya estábamos prácticamente mano a mano, fue todo nuestro”.

Respecto a la nueva etapa, manifestó que el panorama no es negativo. “Sabíamos que era un camino difícil, tenemos que apuntar a lo que viene, creo que para llegar a jugar la reválida y ganarla hay que jugar contra todos y nos vamos a encontrar con los mismos rivales duros con los que nos encontramos en esta zona de campeonato. Así que no hay que bajar los brazos, sí digerir la no clasificación pero acá estamos firmes. Este equipo va a seguir para adelante como corresponde”.