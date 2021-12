La Liga Amateur de Fútbol disputa este sábado la tercera fecha del torneo de verano antes del receso por las fiestas. En esta oportunidad habrá partidos en las canchas de Plaza San Francisco y en Defensores de Iturraspe.

Luego de esta jornada, la liga entrará en receso hasta el sábado 8 de enero cuando se dispute la cuarta fecha. Antes de ello, se disputarán los 35 minutos que faltan del partido suspendido donde La Trucha le ganaba 1-0 a Iturraspe.

La programación de la 3ª fecha

- Cancha de Plaza San Francisco

16 hs Juv. Unida vs. Tiro y Gimnasia

17.15 hs La Florida vs. Estudiantes SC

18.30 hs 1ª de Mayo vs. Def. de Frontera

- Cancha de Defensores de Iturraspe

17 hs La Milka vs. La Trucha

18.15 hs Def. de Iturraspe vs. Club Colón

Zona 1

1. La Trucha FC 3 pts. +2 (un partido pendiente de resolución)

2. Club Colón 3 pts. -1

3. La Milka 1 pt. -1

4. Juv. Unida 1 pt. -1

5. Def. de Iturraspe 0 pts. -1 (un partido pendiente de resolución)

Zona 2

1. La Florida 6 pts. +2

2.Estudiantes SC 4 pts. +2

3. 1° de Mayo 4 pt. +1

4. Tiro y Gimnasia 2 pt.

5. Def. de Frontera 0 pts. -2