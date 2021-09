A mediados de agosto, Germán Sciutto había decidido terminar su carrera como basquetbolista y encarar un ambicioso proyecto formativo en Italia como entrenador. Sin embargo, tuvo que cambiar de planes ya que se complicaron los trámites para dirigir en Europa y decidió tener un "último baile".

Sciutto jugará la Liga Cordobesa de Básquet para San Martín de Marcos Juárez, el club de sus amores. De hecho ya disputó su primer encuentro este domingo donde derrotaron a Porteña Asociación en la primera fecha por 85 a 66 y el mismo "gringo" anotó 10 puntos.

El jugador dialogó con El Periódico y explicó por qué cambió de planes. "Vamos a poner en stand by el retiro y vamos a terminar la carrera en Marcos Juárez", contó Sciutto, que se manifestó muy contento de terminar su carrera en el club del cual es hincha confeso.

¿Cómo nace tu idea del retiro?

Fue todo rápido, ya sabía que no iba a jugar en Argentina porque la situación no era buena, tenía ganas de emigrar porque si bien no pude volver a Italia, quería seguir evolucionando, jugar afuera por un futuro, principalmente para mis hijos, entonces la idea era volver a Italia primero como profesional y después llevar a la familia. Fueron pasando los días, tenía mucho contacto con el último club donde estuve y el presidente me dijo que ya no me quería como jugador, pero sí como entrenador...

¿Por qué como entrenador?

Porque presenté un proyecto de inferiores en dos clubes de segunda división de Italia, ellos querían que les explique como era el proyecto cuando terminaba la temporada, después vino la pandemia y no se pudo. Se enteraron de ese proyecto, que requería reclutar jugadores y tener una infraestructura; y me dijeron que lo iban a cumplir, estuvimos hablando, me plantearon ser ayudante del plantel principal y encarar el proyecto de inferiores. Me vino muy bien eso, era lo que estaba buscando, habíamos cerrado todo, pero unas semanas antes me dicen que los dos años del curso de entrenador que tengo no sirven para Italia porque tienen otra política (exigen tres años y una validación con las reglas de la Asociación Italiana).

Entrenador principal. "También me querían como entrenador principal del primer equipo (Robur Osimo), que juega en la cuarta división, pero por las nuevas leyes que puso la Asociación no podía firmar planilla. Me pidieron que vaya, haga los cursos que necesitaba, pero los cursos empiezan a fines de octubre", dijo Sciutto.

Y ahí aparece San Martín...

Ya se sabía que podía ir a retirarme a San Martín, entonces la idea fue terminar acá y volver a Italia cuando se pueda. Hay un montón de cosas que puse en la balanza, hace casi 20 años que no compartía tantas cosas con mi familia, con mi papá, con mi mamá, sobrinos, amigos, estoy cerca de San Francisco, lo hablé con mi señora y ella sabe que esto me apasiona... la verdad es que se dio todo muy rápido porque ya tenía todo hablado con la gente de Italia para irme y apareció San Martín a ofrecerme esto que para mí es una motivación muy grande porque soy hincha del club.

Te vas a retirar en el club que sos hincha, con tus viejos cerca, en tu ciudad ¿Va a ser todo muy sentimental?

Sentimentalmente creo que es algo increíble, jugar en el club del cual sos hincha de chiquito es increíble. Cada vez que voy a jugar a algún lado siempre lo tomé a rajatabla y acá es lo mismo, me vine acá, me instalé acá, entreno y trato de dejar una buena imagen porque el club no me pide nada, pero quiere relanzarse, pero la adrenalina que me va a correr va a ser muy grande porque voy a tratar de disfrutar a full todo, compartir con el grupo vestuario, gimnasio, todo eso voy a disfrutarlo con muchas ganas...

"Por ahora voy a pensar en estos últimos partidos disfrutar del club del que soy hincha, donde prácticamente viví hasta los 15-16 años, después veremos que pasa más adelante", destacó Sciutto.

Contame de ese proyecto de inferiores...

Lo fui pensando mientras iba jugando, lo empecé hace unos cuatro años cuando estaba jugando en San Isidro y me lo iba imaginando en San Isidro que tiene una visión de reclutar jugadores, entonces mi idea era hacer un seleccionado dentro de una institución donde se pueda potenciar a los jugadores que realmente se quieran dedicar a ser jugadores profesionales, el proyecto se empieza con jugadores de 13 años para arriba donde se necesita trabajar con psicólogo deportivo, kinesiólogos, médico deportólogo, preparador físico, son un grupo de profesionales dedicados a ese proyecto para que el club dentro de unos 5 años se pueda financiar con préstamos y ventas de jugadores. Si bien en el básquet no se vende mucho, sí se puede prestar y además que en Italia hay otras reglas porque los jugadores nacen en un club y por cada club que va en su carrera de profesional recibe un dinero todos los años

"Es un proyecto lindo que busca ayudar al chico que tiene condiciones y capacidades para llegar a ser profesional, desde la alimentación a las horas de trabajo en el club y gimnasio. Es largo, pero lo resumo de esa manera, podría estar horas hablando de esto porque también requiere de una infraestructura...", contó el jugador.

Europa tiene otro panorama para este proyecto, ¿No?

Sí, pero es un proyecto para un club, no de un entrenador. Uno lo presenta y puede tener distintos roles dentro de ese proyecto, hasta uno puede quedar chico en ese proyecto como profesional. Lo presenté en Italia porque les dan mucha más importancia a los proyectos de inferiores y la diferencia es que en Argentina al prestar a un jugador tres veces ya queda libre, en Italia el club que los formó todos los años recibe un dinero y por eso es más atrayente, en Argentina se puede hacer, por supuesto, pero los clubes tienen que tener un poco más de paciencia, invertir en el jugador, meterlos en el plantel porque pasa que llega un entrenador y te dice: 'estos juveniles no me sirven' y a veces no es así, no los ponen, lo retrasan como incluso creo que ha pasado en San Isidro y en otros clubes donde vi que había juveniles muy buenos y venía un nuevo entrenador y se tenían que ir, creo que proyecto va dedicado al club y que el club tiene que cumplir y hacer cumplir al DT principal.

¿Y este proyecto por qué no en San Isidro?

Eso no me lo tenés que preguntar a mí (risas). Yo hice demasiado para ayudar al club, me ofrecí como entrenador de inferiores, como manager, ofrecí el proyecto de Italia, más no puedo hacer, hice todo lo posible... Será que no es el momento o había otros entrenadores, había otros proyectos, no sé. Antes de irme a Italia presenté el proyecto a uno de los dirigentes y no era el momento, perfecto, me presenté para ser entrenador, no era el momento, será en otra instancia. No tomo rencor ni nada por el estilo, San Isidro siempre va a estar en mi corazón porque fue el club que me lanzó como profesional, no tengo nada que reprocharle porque si no se da ir al club que uno quiere no será el momento, uno no puede estar siempre en el lugar que quiere, trataremos de seguir trabajando para progresar, no tomo esto de manera personal, lo tomo como un trabajo.