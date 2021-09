A partir del próximo viernes, la Asociación El Ceibo comenzará a disputar la Liga Cordobesa de Básquet visitando a Matienzo de Córdoba en el marco de la primera fecha de la Zona C que también integran Almafuerte de Las Varillas y Sport Bochas Club de Colonia Caroya.

La "Flor Nacional" es el único equipo de San Francisco que participa en este tradicional e histórico certamen. Lo hace como consecuencia de un proceso deportivo e institucional que busca revalorizar el club y la disciplina.

En ese marco, a principios del 2021, el elegido para conducir esta etapa fue Eduardo "Mara" Blengini quién dialogó con El Periódico y contó detalles en la previa al debut.

El Ceibo es el puntero invicto del torneo Asociativo y viene trabajando desde hace más de un año con un plantel con profunda identidad local. Ahora tendrá el desafío de medirse en una competencia de mayor nivel, pero también atípica y distinta a los torneos anteriores porque poco se sabe de los rivales.

"Se sabe muy poco de la mayoría de los equipos, sí de los nombres que hay, pero el hecho de que hace un año y medio prácticamente que no hay competencias es muy difícil conseguir información. A mí me gusta recabar información de los equipos y este año es bastante atípico, sí sabemos lo lógico que los clubes de Córdoba siempre logran armar buenos equipos porque hay muchos jugadores en la ciudad", explicó Blengini.

"Conseguí un partido de Matienzo y es similar al equipo que enfrenté con 9 de Julio de Freyre: un equipo atlético, con jugadores que juegan bien, dependen mucho de su base que es De la Colina -que juega muy bien-, juegan al ritmo de él, es un equipo intenso y un partido lindo para jugar, complicado porque vamos a jugar de visitantes, ellos vienen invictos en el torneo que juegan en Córdoba entonces nos vamos a encontrar con un escollo bastante duro", dijo el entrenador.

- Se sabe poco de los rivales ¿Va a depender mucho de lo que uno haga no?

Uno siempre apuesta a lo de uno, pero también es bueno saber como juega el rival, hemos buscado en Córdoba para conseguir información de los rivales y hemos conseguido un partido que han jugado hace unos días. Es similar a lo que proponían cuando los enfrenté, respeto mucho su profe Federico García y sé que trabaja muy bien, pero ahora es apostar a lo que venimos haciendo nosotros, venimos trabajado hace un tiempo largo, ahora empieza la verdad y ojalá que podamos estar a la altura del torneo.

- Llegan invictos en el torneo local ¿Qué balance hacés de lo hecho hasta ahora?

Estoy contento con el grupo que me toca dirigir y cómo han respondido ellos a la hora de entrenarse, empezamos una competencia que es de un nivel un poco más exigente, nos vamos a probar en esa competencia, hemos hecho lo mejor para estar a la altura del Provincial, pero todos estamos en la misma, hace un año que no competimos o la competencia fue mínima.

- ¿Se suma alguien más al plantel?

Es el plantel que jugó el fin de semana pasado, solo se sumó Lautaro Florito. La idea es jugar con este plantel, creo que tuvimos la posibilidad de trabajar todo este tiempo juntos, entonces incorporar un solo jugador al equipo no es difícil sabiedno que es un torneo corto donde el margen de error es muy chic, nosotros vamos a tratar de estar listos de entrada para ser competitivos.

Doble competencia. "Entre juveniles y mayores tenemos un plantel bastante amplio, entonces la idea es que todos tengan minutos, que se ganan esos minutos en el provincial y en la local", dijo Blengini.

- ¿Qué se proponen?

Sin conocer nada obviamente el objetivo máximo es calificarnos, que nos podamos clasificar de la mejor manera es el objetivo primario, después nos propondremos objetivos serie por serie, al no conocer a los rivales uno lo que quiere clasificar y después veremos...

- ¿Cuál es la mayor virtud de este equipo y qué es lo que más te preocupa?

Yo estoy contento porque los chicos están convencidos de lo que proponemos, entonces cuando hay un convencimiento de parte del grupo, es mas fácil. Me preocupa lo mismo que nos preocupa a todos, que hace mucho que no jugamos y no va a ser una excusa porque vamos a estar todos en la misma, en 18 meses hemos jugado 6 partidos, paramos 3 o 4 meses y volvimos a jugar 3. Yo estoy entusiasmado, con los temores lógicos previos a iniciar un torneo, sin conocer a los rivales, es lógico que previo al inicio estemos con esa incertidumbre y ansiedad donde nosotros tenemos muchas expectativas y donde la gente del club ha hecho un esfuerzo grande para que nosotros podamos seguir trabajando en pandemia y eso hace que la responsabilidad sea mayor.

- ¿En ese entusiasmo, cuánto tiene que ver esta identidad que tiene el equipo y la expectativa que hay en el club?

Lo generaron los chicos. Si generamos entusiasmo es porque ellos lo generan, nosotros proponemos una identidad de juego y ellos se adaptan, la aceptan y la ejecutan; y cuando la ejecutan de la manera que ellos saben hacer se genera un contagio, la gente se entusiasma. Somos conscientes que en primera división manda el resultado, ojalá que la gente nos acompañe mucho, que estemos a la altura, yo estoy mas que agradecido con el grupo que dirijo por el compromiso que tienen. Hoy entrenamos al mediodía y los chicos hacen el esfuerzo para venir al mediodía, ayer domingo entrenamos también, estamos haciendo todo lo posible para que salga bien, ojalá que los resultados nos acompeñen.