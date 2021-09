El entrenador de la Selección Argentina de fútbol, Lionel Scaloni, aseguró hoy que "en ningún momento" fueron advertidos de que los jugadores argentinos no podrían jugar, al referirse a la escandalosa suspensión del partido entre Brasil y Argentina por la sexta fecha de las Eliminatorias

"A mí me pone muy triste. No busco ningún culpable. Si pasó o no pasó algo, no era el momento para hacer esa intervención. Tendría que haber sido una fiesta para todos, para disfrutar de los mejores jugadores del mundo. Me gustaría que la gente de Argentina entienda que como DT tengo que defender a mis jugadores", dijo Scaloni en declaraciones recogidas por las redes sociales de la Selección.

"En ningún momento se nos avisó que no podían jugar el partido. Queríamos jugar el encuentro, los futbolistas de Brasil también. El delegado de Conmebol nos dijo que nos vayamos para el vestuario y eso hice", finalizó.

En un hecho inédito, el juego fue suspendido luego de que a los pocos minutos de iniciado un representante del Gobierno de Brasil interrumpiera dentro de la cancha para pedir la deportación de cuatro jugadores argentinos que llegaron desde Inglaterra supuestamente por no cumplir la reglamentación sanitaria por coronavirus.

TE PUEDE INTERESAR

Brasil-Argentina suspendido: qué dijo Chiqui Tapia

El caso de los cuatro futbolistas del seleccionado "albiceleste" comenzó el sábado cuando Anvisa inició una investigación sobre las condiciones de ingreso al país y parecía resuelto luego de una reunión de más de tres horas que las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) mantuvieron con dirigentes de la Conmebol y funcionarios del Estado de San Pablo.

El argumento esgrimido para la solución fue que los jugadores estaban incluidos dentro del modelo de burbuja sanitaria de Conmebol aprobado por Brasil para todas las competiciones internacionales, aunque esa situación fue desconocida por Anvisa, órgano del Gobierno federal de Jair Bolsonaro, que acusó a los futbolistas de haber mentido al ingresar al aeropuerto de Guarulhos desde Caracas.

Qué dijo la Conmebol

La AFA informó a las 16:31 a través de la cuenta de Twitter de la Selección que el partido quedaba suspendido. Posteriormente, a las 16:58 la Conmebol emitió un breve comunicado a través de sus redes sociales.

"Por decisión del árbitro del partido, el encuentro organizado por FIFA entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias para la Copa del Mundo queda suspendido. El árbitro y el comisario del partido elevarán un informe a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, la cual determinará los pasos a seguir. Estos procedimientos se ciñen estrictamente a las reglamentaciones vigentes", dijo la Conmebol.

Sin embargo, remarcaron que se regirán con la reglamentación de la FIFA. "Las Eliminatorias para la Copa del Mundo es una competición de la FIFA. Todas las decisiones que atañen a su organización y desarrollo son potestad exclusiva de esa institución", concluyeron.

Denuncia

Martínez, Romero, Lo Celso y Buendía fueron denunciados por el incumplimiento de la norma para el ingreso a suelo brasileño, prevista en la Ordenanza Interministerial No. 655, de 2021, que establece que los viajeros extranjeros que hayan pasado por Reino Unido, Sudáfrica, Irlanda del Norte e India en los últimos 14 días no pueden entrar a Brasil.

Anvisa comunicó que los cuatro involucrados debían ponerse en cuarentena y pidió su salida inmediata del país, lo que implicaba que ninguno de ellos pudiera jugar el partido de esta tarde.

Sin embargo, los jugadores se presentaron a jugar este domingo, presuntamente con autorización de la Conmebol, en una contradicción a lo decidido por los funcionarios nacionales.

Las intervención de la FIFA y de la Conmebol fue decisiva para destrabar el problema con los jugadores que militan en la Premier League inglesa, quienes fueron acusados de proporcionar información falsa al ingresar a Brasil.