La Selección Argentina fue contundente y venció a Venezuela

La Selección Argentina goleó este jueves a Venezuela por en el marco de la 9° fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Fue con goles de Lautaro Martínez, Joaquín Correa y Ángel Correa; mientras que Yeferson Soteldo de penal descontó para la Vinotinto.

El equipo de Scaloni fue superior a su rival y aprovechó el hombre de más que tuvo durante gran parte del partido producto de la expulsión de Luis Martínez, por una dura falta sobre Lionel Messi.

La fecha 9

Bolivia 1-1 Colombia

Ecuador 2-0 Paraguay

Venezuela 1-3 Argentina

Perú 1-1 Uruguay

Chile 0-1 Brasil

