San Isidro recarga energías de cara a la recta final

San Isidro fue de mayor a menor en el inicio del 2023. Comenzó con una racha de cinco victorias al hilo, pero se quedó en la última semana sufriendo dos derrotas consecutivas que lo bajaron de la cima de la Conferencia Norte.

Esas derrotas se pueden atribuir al desgaste y al equipo corto que tiene Beltramo, tras las lesiones de Santiago Bruno y Juan Cruz Oberto. Ambos jugadores sufrieron afecciones en los ligamentos de sus tobillos y todavía tendrán uno (Oberto) y dos (Bruno) meses de recuperación.

La buena noticia fue la llegada de Chris Hooper, que ya mostró su jerarquía en el partido contra Echagüe aportando 15 puntos en ofensiva, pero también su falta de ritmo y de adaptación a la categoría teniendo que salir antes de tiempo por acumulación de faltas.

Lo bueno es que el Rojo tiene varios días de recuperación después de un arranque frenético. Volverá a competir el 8 de febrero en condición de local, luego saldrá a la ruta y cerrará con una batería de cuatro encuentros en San Francisco.

Principales posiciones de la Conferencia Norte

La recta final

Febrero

Miércoles 8 || San Isidro vs. Villa San Martín

Viernes 10 || San Isidro vs. GEPU (San Luis)

Miércoles 15 || Central Olímpico (Ceres) vs. San Isidro

Viernes 17 || Independiente (Santiago del Estero) vs. San Isidro

Martes 28 || Libertad (Sunchales) vs. San Isidro

Marzo

Martes 7 || San Isidro vs. Ameghino (Villa María)

Martes 14 || San Isidro vs. Colón (Santa Fe)

Jueves 16 || San Isidro vs. Jachal (San Juan)

Domingo 19 || San Isidro vs. Sarmiento (Resistencia)