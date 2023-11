El Club Atlético San Isidro arrancó la nueva temporada de la Liga Argentina de Básquet con el desafío de volver a ser protagonista y luchar por un lugar en la máxima categoría nacional. Fue con dos derrotas en Córdoba y dos victorias revitalizantes en su casa.

En ese marco, uno de los destacados de este inicio es el santafesino Jerónimo Suñé (21), que disputa la tercera temporada con el equipo sanfrancisqueño. El escolta habló de este inicio y de la importancia de ganarse un lugar en el equipo.

“Creo que fue un arranque difícil con dos equipos que son duros (Atenas y Barrio Parque), que creo que no son más que nosotros, pero bueno, por suerte pudimos ganar en casa. Lo hicimos bien y jugando bien, que es lo que importa, pero creo que a futuro vamos a estar ahí arriba y ellos dos también”, comentó.

“Estamos bien, entrenando, primero iban a ser 22 días sin jugar, era muchísimo, pero por suerte agregaron dos partidos el 10 y el 17 de noviembre, eso está bueno, así que estamos entrenando con todo para lo que viene”, dijo Suñé.

Suñé llegó a San Isidro en febrero del 2020, tuvo que volverse por la pandemia y después de un año regresar. No fue fácil para un juvenil que sumaba su primera experiencia lejos de casa y con los sueños de ser jugador de básquet a cuestas. “Sabía que era un buen club, con buena gente, buenos entrenadores, después de estar un año con mi familia encerrado como que costó un poco más irse de casa, pero se pudo lograr porque encontré un lindo grupo de juveniles que también ayudaron”, señaló.

“Es muy lindo llegar siendo juvenil y hoy estar en mi segundo año de u23, me siento muy bien y muy cómodo, pude ganarme los minutos en todos estos años que jugué; creo que lo fundamental es entrenar y esforzarse, hacer lo que pide el entrenador y mejorar cada día”, expresó el santafesino.

“Va a ser una liga muy pareja, cualquiera le puede ganar a cualquiera y van a ser candidatos o van a estar ahí arriba los equipos que mejor jueguen”, dijo Suñé.

“Les ganamos a todos, ya lo demostramos”

Por otro lado, Suñé habló del estilo de juego del equipo y valoró lo hecho en la temporada pasada donde San Isidro hizo fue regular habiéndole ganado a todos sus rivales al menos una vez.

“Es la forma de jugar de Pirincho (Beltramo). Nos hemos dado cuenta que nos resulta; defender, correr la cancha y atacar es nuestro fuerte. Cuando llevamos a ese juego al rival podemos ganar. También a los juveniles le pide un esfuerzo extra defendiendo si les toca entrar, eso no quiere decir que no todos tengamos que defender porque todos tenemos que hacerlo. Cuando llevamos al rival a nuestro juego les ganamos a todos, se vio en las temporadas anteriores”, indicó.

Además, el escolta valoró el grupo humano que se conformó después de un recambio en el plantel. “Quedamos del año pasado los u23, solo se fue Fede Zezular, hay mucha gente nueva. Se armó un lindo grupo y espero que sea así durante toda la temporada”, dijo Suñé.

"Quiero seguir así, darle lo mejor el equipo, tratar de ser competitivo siempre y como el sueño que tengo es jugar la Liga Nacional en algún momento”, dijo Suñé.

Lo que viene para Sani

Viernes 10 | San Isidro vs. Sportivo Suardi

Viernes 17 | Dep. Norte (Armstrong) vs. San Isidro

Sábado 25 | Villa San Martín (Resistencia) vs. San Isidro

Lunes 27 | Salta Basket vs. San Isidro