Este 5 de noviembre la ciudad de San Francisco será anfitriona del Torneo Provincial de Selecciones de básquet en la rama Masculina y Femenina.

Los clubes donde se llevarán a cabo los partidos serán El Ceibo y San Isidro respectivamente y en ambos casos las entradas cuestan 500 pesos.

Los certámenes que reúnen a los selectivos de distintas asociaciones son organizados por la Federación de Básquet de la Provincia de Córdoba (FBPC). Tienen por objetivo observar a jugadores pensando en el armado de la Selección de Córdoba que jugará el Argentino de Federaciones 2024.

Los varones jugarán en el Estadio Antonio Cena con el siguiente cronograma de partidos: 10 hs. San Francisco vs. Morteros, a las 13 hs. Morteros vs. Noreste y a las 15 hs. San Francisco vs. Noreste.

En San Isidro tendrá lugar el Pre Selectivo de la U16 Femenina. En este caso habrá solo un partido entre la Selección de San Francisco y Morteros porque no presentará equipo la del Noreste.

Juegan las más chicas

Al mismo tiempo la categoría U14 que ya tuvo su preselectivo ahora participará del cuadrangular final entre las regiones Este, Oeste, Norte y Sur.

Las chicas de San Francisco pertenecen a la selección Norte que se enfrentrá al Este.

Cabe destacar que todos los partidos se juegan en una misma jornada tanto en San Isidro como en El Ceibo.