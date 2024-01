San Isidro está tercero y sale a la ruta a defender la racha: los partidos que se le vienen en febrero

San Isidro acumula ocho triunfos consecutivos en la Liga Argentina de Básquet (tres al hilo en 2024) y ya se ubica en el tercer escalón de la Conferencia Norte.

El equipo de Daniel Beltramo lleva 11 victorias y 5 derrotas en lo que va de la fase regular, récord que lo pone nuevamente en la lucha por los puestos principales de cara a los playoffs.

El Rojo se cruzará el jueves con el elenco catamarqueño de Montmartre, equipo que acumula 10 triunfos y 7 derrotas en el sexto lugar de la tabla de posiciones. El último partido que disputó fue con victoria en condición de visitante ante Rivadavia de Mendoza.

En la continuidad de esta gira, el sábado por la noche jugará en Santiago del Estero con Independiente. Los santiagueños suman tres derrotas consecutivas de visitante, pero en su casa ganaron los dos partidos que disputaron en este 2024 (Echagüe y Colón); además, marchan en el puesto 12 con 7 triunfos y 10 derrotas.

El fixture de febrero

Jueves 1 | 21 hs Montmartre (Catamarca) vs. San Isidro

Sábado 3 | 22 hs Independiente (Stgo. del Estero) vs. San Isidro

Sábado 10 | San Isidro vs. Deportivo Norte (Armstrong) - [horario a confirmar]

Viernes 16 | Sportivo Suardi vs. San Isidro - [horario a confirmar]

Miércoles 21 | San Isidro vs. Rivadavia (Mendoza) - [horario a confirmar]

Viernes 23 | San Isidro vs. GEPU (San Luis) - [horario a confirmar]

Miércoles 28 | Echagüe (Paraná) vs. San Isidro - [horario a confirmar]

Así están las principales posiciones de la Conferencia Norte