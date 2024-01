El equipo femenino de voley de San Isidro se alista para afrontar la Liga Federal en la ciudad de Santa Fe. Será el segundo año consecutivo que el “santo” vuelva a poner a la disciplina en el plano nacional de primera división.

En el marco del último tramo de preparación de cara a la competencia (que se jugará del 1 al 11 de febrero), el entrenador Mario Castel habló de este nuevo desafío en La Mañana de El Periódico FM 97.1 y de lo que representa para el proyecto deportivo nuevamente poner objetivos ambiciosos en este certamen.

“Lo que el equipo hizo el año pasado a nivel nacional tuvo un impacto muy grande en el voleibol de la localidad y de los alrededores, eso nos proyectó directamente como uno de los referentes de la zona, que era lo que estábamos buscando con este proyecto a largo plazo. Intentamos llevar la misma trayectoria que por ahí tiene el básquet de la institución y proyectar nuestras inferiores para que el día de mañana sean quienes nos representan a nivel nacional”, comentó Castel.

En ese sentido, el entrenador señaló que el grupo viene trabajando desde mediados de noviembre con la pretemporada. “Hemos tenido el placer de tener muchos amistosos en el medio, hemos jugado con equipos de Liga Nacional como Villa Dora y previo a eso sí tuvimos unos amistosos con Atenas, Unión de San Guillermo, Bell Ville, Normal 3 de Rosario, a diferencia del año pasado que tuvimos un poco menos de roce yo creo que este año no solamente hemos aumentado la cantidad, sino sobre todo la calidad de los rivales con los que nos venimos preparando. Ellos generalmente son protagonistas de sus propias ligas y se interesan en jugar con nosotros también, eso habla de lo bien que venimos creciendo”.

Por otro lado, Castel remarcó la impronta local que tiene el equipo con varias jugadoras identificadas con la institución y con un importante recorrido en la disciplina. “Sin lugar a dudas que las referentes del equipo sean jugadoras nacidas en la institución y de tantos años de voley marca la diferencia y sobre todo es lo que nosotros queremos, que nuestras inferiores vean que no solamente es cumplir un ciclo con el voley junto con la secundaria, sino que pese a tener un trabajo y ya haber terminado sus estudios, el deporte tiene un lugar para seguir desarrollándose en el alto rendimiento y que pueden apostar, después de volver cada una de sus estudios, a seguir con este proyecto. Son jugadoras que que ya han tenido Liga Nacional cuando eran sumamente jóvenes y que bueno en el medio de tantos años hubo muchas idas y vueltas, pero hoy nos encontramos con sus ganas de seguir estando al máximo nivel y que se hagan un espacio entre su trabajo, su familia y tantos problemas cotidianos para entrenar cuatro horas por día, guardarse sus vacaciones para pasarse compitiendo toda una semana, la verdad que nos sentimos unos privilegiados”, dijo el DT.

El torneo de 2023, un envión para redoblar la apuesta

En Santiago del Estero, San Isidro terminó en el puesto 11 de la competencia superando ampliamente las expectativas de mantener la categoría e incluso dejando la sensación, por el nivel demostrado, de haber podido pelear por puestos principales.

Castel valoró lo hecho en 2023 y explicó que “el año pasado, teníamos una incertidumbre muy grande sobre todo porque teníamos un plantel muy joven, si bien ya hace muchos años que todos nos dedicamos a este deporte personalmente yo nunca había dirigido la Liga Federal (que sería como la B Nacional en el fútbol) y siempre había trabajado en la categoría máxima del país. No sabíamos bien con qué nos íbamos a encontrar y tuvimos el agrado de ver que no solamente estábamos a la altura, sino que estábamos para un poquito más de lo que nos habíamos planteado en el inicio que era solo conservar la categoría, lamentablemente por inexperiencias y demás en la fase regular no pudimos contar con los resultados adecuados para que luego en los cruces nos toquen cruces favorables y eso nos terminó dejando un poco rápido fuera de competencia por los primeros puestos, pero fue un aprendizaje que para este año sin lugar a duda, vamos a tener en cuenta de ir a todos los partidos al 100% desde el inicio y por ahí no especular tanto".

”Para este año si bien nuevamente es un plantel demasiado joven, uno ve en la impronta y en la energía de las chicas una actitud diferente, ya este año todo el mundo entiende lo que significa una competencia nacional", dijo Castel.

Con respecto las rivales, las “santas” jugarán la primera fase con San Jorge, Salta Voley, La Armonía, San Carlos de Mendoza y Amigos Laprida. “Va a ser una zona bastante pareja calculo. Estamos intentando conseguir videos, chismes de reconocidos y lo que sea necesario para saber cómo están compuestos los equipos rivales, este año por reglamentación de la competencia dice que solamente podés tener cinco refuerzos que no pertenezcan a tu club, entonces evidentemente eso hace que el nivel general esté en una zona media para todo el mundo y eso yo creo que es la parte más interesante del torneo porque hace crecer a los equipos que trabajan con jugadoras propias, más allá del poderío económico que puedan llegar a tener”, expresó.

Finalmente, el entrenador anticipó que el próximo viernes 26 de enero visitarán a Unión de San Guillermo y el domingo 28 se despedirán del club con un amistoso en calle Corrientes ante el mismo rival.

“Dos años de mucha transformación”

Mario Castel llegó a San Isidro a principios de 2022 apostando a un proyecto ambicioso que tenía como objetivo fortalecer las divisiones formativas del club y proyectarlo a nivel nacional. Tras dos años en la institución, el entrenador brindó una balance donde destacó el gran momento que atraviesan considerando también el contexto.

“Por suerte, a diferencia de lo que está pasando en la región, vivimos una realidad aparte porque tenemos un staff de trabajo sumamente consolidado y estamos muy contentos con la línea de trabajo que venimos trayendo porque vamos todos por el mismo camino y nos complementamos de una forma excelente. Día a día estamos creciendo y recibiendo cada vez más chicas y eso nos pone sumamente contentos así que yo creo que han sido dos años de mucha transformación, sobre todo al principio. No fue fácil obviamente porque ningún cambio es fácil, si bien hemos tenido en nuestros tropezones, pero hemos salido adelante y hoy en día recibimos el apoyo de todo el mundo, sobre todo el apoyo de la familia de nuestras jugadoras que todo el mundo sabe que es el principal apoyo que podemos llegar a recibir”, explicó.

Y agregó: “Desde el punto de vista de la región, estamos en un período de transición porque muchísimos clubes están con cambios de entrenadores y demás, así que bueno, estamos esperando a que se defina por ahí un poquito el panorama de la zona para ver cómo encaramos las competencias de este 2024 a nivel local y zonal”.