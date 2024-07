El equipo representativo del básquet en silla de ruedas de la Asociación debutó en la Liga Federal este fin de semana.

Los jugadores de la "Celeste" tuvieron una performance sobresaliente en la ciudad de Corrientes y lograron el segundo puesto en la Región Centro de la Liga.

En su primera participación a nivel nacional tuvieron un gran rendimiento cosechando tres victorias sobre cuatro presentaciones.

Los resultados:

Asoc. San Fco. 40-35 vs Almirante Brown de Malagueño

Asoc. San Fco. 56-21 vs Fundación Derechos sobre Ruedas (Cba)

Asoc. San Fco. 38-28 vs Newell's Old Boys (Rosario)

Asoc. San Fco. 25-48 vs Asociación Cooperadora CEF N°17 (Corrientes)