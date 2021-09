En el inicio de una nueva semana de cara a la 22ª fecha del Federal A, una noticia volvió a sacudir el mundo de Sportivo Belgrano. Se trata de Román Strada quien expresó que analiza su retiro de la actividad y que esta semana habrá novedades al respecto.

No está definido, pero Strada sorprendió con una publicación en redes sociales donde expresó: "Perdón que me retire y que lo haga sin avisar". Consultado por este medio, el jugador explicó que es una posibilidad latente y que esta semana lo puede definir.

Strada comentó que se trata de cuestiones familiares y que la situación en Sportivo Belgrano, donde no tiene demasiados minutos en el equipo, "ayuda" a querer cerrar su etapa como jugador.

En junio de 2020, donde era otra la situación porque no había competencia y los ingresos para mantener su familia eran escasos, el mismo jugador también había expresado la misma intención de alejarse de la actividad.

En diálogo con El Periódico Strada había manifestado: "Estoy viendo si me sale algún trabajo bueno en estos meses, pienso en dejar de jugar al fútbol y dedicarme a trabajar. La situación me está obligando a eso... Realmente si sale algo creo que dejo el futbol de lado y me dedico a eso".

Según adelantó el mismo Strada, esta semana habrá novedades al respecto. Desde el club también explicaron que no hay nada en concreto y que este martes podría haber un comunicado al respecto.