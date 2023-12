El vigente campeón del Superbike Argentino, Luciano Ribodino, anunció en redes sociales que no participará del Gran Premio Coronación de la temporada 2023. Esta última carrera del año tendrá lugar en el circuito “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires el próximo fin de semana.

El sanfrancisqueño había sido uno de los sancionados luego de no participar en la carrera de San Jorge, carrera en la cual los pilotos decidieron no correr en disconformidad por el estado de la pista y diferencias con la organización.

La temporada 2023 inició en el circuito de Concordia y luego el torneo tuvo continuidad en San Nicolás y San Jorge, tras esta última carrera la contienda prevista para noviembre fue suspendida y ahora el certamen volverá al ruedo para darle un cierre en Buenos Aires.

“Hola a todos, después de que muchos me pregunten acerca de la continuidad de el SúperBike Argentino, quería contarles que NO voy a estar presentes con mi equipo @rosamonte_racing_team, después de empezar el año de la mejor manera siendo lideres del campeonato hasta la fecha 3. Después de ahí pasaron todas las cosas que la mayoría ya sabe y el campeonato SE TERMINO. Fuimos suspendidos en nuestras licencias y de la nada habilitados para participar de la última fecha. Cuando las cosas mejoren tal ves volveremos sino no queda otra que dar un paso al costado”, publicó Ribodino en sus redes sociales.

"Está bastante complicado poder seguir"

En octubre, Ribodino habló con El Periódico y expresó su preocupación por la situación en la categoría y había anticipado su posible retiro. "En algún momento los pilotos teníamos que hacernos escuchar, lo que pedimos es seguridad en los circuitos, correr en circuitos seguros, tenemos circuitos de primer nivel en Argentina y tenemos que ir a correr a circuitos que por ahí para la moto son más peligrosos, son más propensos a que haya caídas… hay un problema de la dirigencia y de los organizadores que optaron por la solución de suspender el campeonato en vez de querer mejorar y escuchar lo que le piden los pilotos”, explicó.