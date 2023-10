Días atrás la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo canceló la temporada 2023 del Superbike Argentino y retiró las licencias deportivas de los pilotos que se ausentaron en la fecha de San Jorge.

Luciano Ribodino, vigente campeón de la categoría mayor, fue uno de los pilotos que se negó a competir en el circuito santafesino por cuestiones de seguridad junto a la gran mayoría de los competidores.

En diálogo con La Mañana de El Periódico, el piloto local habló de la situación del motociclismo y de su futuro en la actividad deportiva. “Estamos tratando de ir para adelante con el motociclismo, la verdad que es una lástima lo que se está viviendo, pero en algún momento los pilotos teníamos que hacernos escuchar, lo que pedimos es seguridad en los circuitos, correr en circuitos seguros, tenemos circuitos de primer nivel en Argentina y tenemos que ir a correr a circuitos que por ahí para la moto son más peligrosos, son más propensos a que haya caídas… hay un problema de la dirigencia y de los organizadores que optaron por la solución de suspender el campeonato en vez de de querer mejorar y escuchar lo que le piden los pilotos”, explicó.

“Este año corrimos las dos primeras fechas, pero esto viene del año pasado y del anteaño. Desde que la organización Autosport era la primera que organizaba el Superbike, habían hecho un contrato con Camod que es la Confederación Argentina de Motociclismo y un contrato por ocho años que tenía la representación, después Auto Sport estuvo dos años si no me equivoco y lo compraron los hermanos Levy con el grupo Tango, que son los dueños del Super TC 2000, del Top Race, compraron ese paquete y dentro estaban las motos. Las carreras iban a hacer dos con autos compartiendo pistas y eso a la moto no le va muy bien porque los autos ensucian la pista, para el auto no es peligroso pero para la moto sí. Dijeron que ese año lo íbamos a terminar así y se iba a intentar hacer la menor cantidad de fechas posibles con autos y las demás íbamos a ir solos, tocó San Jorge que anunciaban lluvia, la pista la reasfaltaron y quedó bastante ondulada para las motos, a más de 200 kilómetros por hora era muy peligroso y cualquier movimiento que podía hacer, podía tener una caída grande y eso causaría problemas tanto mecánicos como para la salud del piloto. Nos pusimos de acuerdo con los pilotos y no iba a ir nadie del Superbike, se lo pasamos a las demás categorías y ahí es donde se unieron todos al pedido nuestro de correr en un circuito seguro y este circuito no estaba apto. Ahí empezó todo esto de suspender el campeonato suspender a los pilotos y ahora la próxima fecha tenía que ser el 11 de noviembre en San Nicolás, nosotros lo que pedíamos era que si continuaba el campeonato que los pilotos que fueron a correr a San Jorge en esa fecha, que corrieron prácticamente solos porque había dos motos por categoría y le dieron la totalidad de los puntos, que vuelvan para atrás con esa medida y así podíamos continuar con un campeonato justo para todos, había pilotos que no estaban de acuerdo en devolver los puntos entonces tomaron la decisión de suspender el campeonato y suspender la licencia de los pilotos que no corrieron en San Jorge”, explicó Ribodino.

“Está bastante complicado seguir”

Finalmente, el piloto local analiza su futuro en el motociclismo donde comentó que tiene ofertas de Brasil para 2024 y este año lo terminará corriendo el campeonato de la provincia de Buenos Aires. “Yo ya venía desde el año pasado pensando en que hacía un año más y ya me me iba a bajar del deporte, de tratar de no hacerlo tan profesional porque bueno uno que ya lleva mucho tiempo sabe que lleva mucho presupuesto y vivir del motociclismo acá en Argentina es imposible, hay que bancarse uno el presupuesto y con el trabajo también se me complica un poco, son muchos días que dejo de trabajar para ir a correr y ya lo había hecho muchos años. Bueno, con esta medida que tomaron ahora a mitad de año ya me me saca por ahí todas las ganas de seguir, pero bueno a muchos pilotos más chicos que recién están empezando su carrera y que quieren ser profesionales en en el motociclismo que hagan esto en Argentina no está bueno porque dejan a muchos pilotos chicos que que quieren hacer este deporte sin correr y sin licencia”, comentó.

“Si podemos continuar las dos fechas que quedan del campeonato bonaerense, también tengo una invitación el 5 de noviembre, una carrera en el Superbike de Brasil que posiblemente pueda hacerla como invitado y un poco ya despidiéndome del motociclismo con un equipo de Brasil que que me bancaron estos últimos años que estuve corriendo en el Gaucho, pero bueno yo creo que para el año que viene, si bien tengo muchas propuestas para ir a correr a Brasil y para correr acá en Argentina, se me complica un poco con el trabajo y el motociclismo al no darme ningún rédito en lo económico tengo que priorizar más el trabajo. Tendría que pensarlo muy bien, propuestas hay, pero está bastante complicado poder seguir”, indicó.