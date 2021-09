Quedó aún más lejos

Con la derrota de este miércoles, Sportivo Belgrano quedó aún más hundido en la tabla de posiciones de la Zona B del Federal A. Ahora, la Verde está a siete puntos de la zona de clasificación.

Las matemáticas todavía lo mantienen con chances de clasificar ya que quedan 12 puntos en juego, sin embargo debería ganar los cuatro partidos que le quedan y esperar otros resultados.

Considerando que nunca ha podido ganar más de dos partidos consecutivos en el torneo, el panorama es más que oscuro.

Los punteros de la zona son ahora Racing de Córdoba y Gimnasia y Tiro de Salta con 49 puntos. La Academia cordobesa aprovechó la derrota de los salteños para volver a colocarse como uno de los líderes goleando a Unión de Sunchales por 5 a 1.

El próximo compromiso para el equipo de Martelotto será el domingo venidero, por la fecha 26, cuando reciba a Boca Unidos de Corrientes a partir de las 19.30. Este encuentro podría marcar el regreso de los hinchas a los estadios.

Resultados de la 25ª fecha (miércoles)

Racing (Cba) 5-1 Unión (Sunchales)

Douglas Haig 0-1 Depro

Sp. Las Parejas 1-0 Sp. Belgrano

Gimnasia (CdU) 2-1 Def. de Belgrano

Juv. Unida (G) 1-0 Gimnasia y Tiro

Boca Unidos 1-1 Sarmiento

Chaco For Ever 1-0 Crucero del Norte

Libre: Central Norte

La tabla

Programación de la 26ª fecha (domingo 3 de octubre)

11 hs Crucero del Norte vs. Racing (Cba)

11 hs Unión (Sunchales) vs. Gimnasia (Cdu)

15 hs Def. de Belgrano vs. Douglas Haig

15 hs Depro vs. Sp. Las Parejas

15 hs Sarmiento vs. Juv. Unida (G)

15 hs Central Norte vs. Chaco For Ever

19.30 hs Sportivo Belgrano vs. Boca Unidos

Libre: Gimnasia y Tiro