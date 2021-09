Dejó pasar la chance de seguir prendido y se alejó de la pelea

Sportivo Belgrano dejó pasar este sábado una importante chance de meterse en la pelea por la clasificación. Con la derrota consumada y los resultados de la tarde quedó a seis puntos de la zona de lo que avanzan a la siguiente fase con 15 puntos en juego.

El único líder ahora es Gimnasia y Tiro que ganó su compromiso y aprovechó la derrota de Racing de Córdoba.

El próximo compromiso de la Verde será el miércoles venidero (29 de septiembre) cuando visite a Sportivo Las Parejas a partir de las 15 horas y con arbitraje de Gustavo Benites.

Resultados de la 24° fecha

Gimnasia y Tiro 1-0 Boca Unidos

Árbitro: Guillermo González

Sarmiento 1-3 Sp. Las Parejas

Árbitro: Francisco Acosta

Depro 1-0 Gimnasia (Cdu)

Árbitro: Gastón Monsón Brizuela

Crucero del Norte 0-0 Central Norte

Árbitro: Álvaro Carranza

Sportivo Belgrano 0-1 Douglas Haig

Árbitro: Nelson Bejas

Def. de Belgrano 2-1 Racing (Cba)

Árbitro: Enzo Silvestre

Unión (Sunchales) 0-0 Chaco For Ever

Árbitro: Fernando Marcos

Libre: Juv. Unida (G)

La tabla

25° fecha (miércoles 29 de septiembre)

15 hs Racing (Cba) vs. Unión (Sunchales)

15 hs Sp. Las Parejas vs. Sp. Belgrano

15 hs Douglas Haig vs. Depro

16 hs Juv. Unida (G) vs. Gimnasia y Tiro

16 hs Boca Unidos vs. Sarmiento

16 hs Gimnasia (Cdu) vs. Def. de Belgrano

18.30 hs Chaco For Ever vs. Crucero del Norte

Libre: Central Norte