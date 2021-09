En apenas una semana, la vida de David Borgognone cambió rotundamente. De debutar en la Liga Regional, con tres goles en el triunfo ante Antártida Argentina, a debutar también en el Federal A con el plantel profesional.

Fue la ratificación que necesitaba el jugador de 17 años que decidió empezar a apostar a su sueño ser jugador profesional cuando apenas era un adolescente y el premio a la dedicación que conlleva iniciar tal camino.

Borgognone vive un presente muy auspicioso que no pretende dejar pasar, con cautela, pero con constancia el goleador se prepara para el clásico del domingo ante Antártida donde la Verde buscará afirmarse en la cima del grupo y empezar a acariciar la clasificación.

- ¿Cómo vivís este momento? ¿Lo esperabas?

La verdad que yo en ningún momento pensé que iba a estar citado para el Federal, venía entrenando con el plantel y me venía sintiendo cómodo, hice un buen partido con Antártida y en primer local venía entrenando muy bien, me parece que estos momentos son para aprovechar y esta circunstancia es cuando más tiene que meterle para adelante, entrenar y enfocarse en los objetivos.

- Debutaste en primera con Antártida y de entrada ya metiste tres goles ¿Fue el debut soñado?

Sí, en el primer partido siempre pienso en hacer un gol, con un gol me conformaba. Se fue dando en el partido, me quedaron las oportunidades, tuve un poco de suerte en el primer gol y después el segundo y el tercero no me los esperaba. Cuando metí los tres goles, el equipo estaba más tranquilo, empezó a jugar mejor y lo llevamos muy bien.

- Y anotaste en dos partidos duros, con Antártida que ya se conocían y con Crecer el gol de la victoria, sobre la hora…

Sí, ya habíamos jugado amistosos con Antártida y los partidos habían sido más complicados, por suerte el otro día lo abrimos muy rápido, a los 10 minutos y eso nos ayudó mucho para poder seguir jugando y estar más tranquilo sabiendo que estábamos arriba. En los amistosos con Antártida, ganamos uno y perdimos otro, había hecho un gol…

El gol contra Crecer me hizo muy feliz porque le dio la victoria al equipo, que era lo más importante y gracias a Dios esos tres puntos nos ponen en la punta, la verdad que me hizo muy feliz ese gol…

El bautismo. “Fue Arroyo, me agarró con la maquinita y me dejó el flequillito solo, quería que me pelen después del partido, mirá si no entraba (risas)”, comentó Borgognone.

- ¿Cómo viviste la convocatoria, todo ese momento de felicidad?

Estaba en mi casa tomando mates con mi vieja después del partido con Antártida y me llamó el ayudante de campo (Franceschi) y me dice que había una posibilidad de que pueda ir al banco el miércoles con Central Norte y no lo podía creer, me puso muy feliz, a mi vieja también, a mi hermana y después le conté mi viejo, no lo podían creer, ese día me fui a dormir muy feliz después fui a entrenar y llegó el miércoles, como una hora antes de ir a la concentración caí, me emocioné un poco y una vez que estuve ahí los referentes me trataron muy bien, me dieron tranquilidad, que juegue tranquilo si me tocaba que ellos están para apoyarnos a nosotros.

- Y después se vino el otro llamado, el de Bruno que puso en cancha…

Uh, sentó una adrenalina, fue una mezcla de sensaciones lindas, quería entrar y hacer las cosas bien. No fue el mejor resultado, pero me fui muy contento de haber debutado, fue un paso más para mí para avanzar y arrancar mi carrera.

- ¿Cuándo tomaste la decisión de iniciar este camino?

De chiquito jugué al fútbol y hace unos dos años que vengo teniendo una disciplina estricta, entrenando todos los días, gimnasio. Por cómo es el fútbol de ahora me parece fundamental no salir de joda, cuidarte en las comidas, cuidar el cuerpo y después la técnica las mejorás con los profes…

“Creo que tenés que tenerlo claro en tus pensamientos, si querés ser jugador de fútbol sé que hay que dejar muchas cosas de lado para llegar a ser profesional”, dijo el delantero.

- Integrás un plantel muy joven, se enfrentan con rivales de experiencia y demostraron que están a la altura…

Sí, la verdad, la diferencia se nota con las mañas y la experiencia de los jugadores, su nivel técnico, pero me parece que en lo físico y en ese ímpetu que tenemos de llegar a ser jugadores de fútbol nos da otra expectativa, sabemos que no solo lo hacemos para ganar el partido sino también para ser jugador de fútbol profesional. El objetivo de todo el grupo es llagar a ser jugador, pero obviamente también que todo el grupo quiere llegar a la final y ganarla

El clásico. “Hay que ganar y sacar los tres ahora sería fundamental, empatar no es malo, pero hay que ganar”

- ¿Qué querés para tu futuro?

Lo pensé y lo tengo decidido, quiero ser jugador de fútbol, quizás pueda estudiar algo, pero en mis tiempos le quiero dar prioridad al fútbol.

- ¿Qué influencia tiene Dell’Avanzatto en tu juego?

Martín a mí me enseñó mucho y me aconsejó mucho, yo venía jugando extremo y cuando pasé a la Primera local, él me puso en la posición que estoy ahora, me pide que aguante, que rebote, y que esté siempre presionando constantemente y también es muy importante hacer los goles.

Referentes. “Admiro mucho a Aróstegui y a nivel nacional a Enzo Copetti, me gusta la presión, la intensidad, el físico, se tiene confianza, me gusta”, dijo el goleador.