La elección de las nuevas autoridades de la Liga de Baby Fútbol de San Francisco encabezadas por Omar González, a partir de la renuncia de gran parte de la comisión directiva anterior, fue cuestionada por ésta en nombre del dirigente Jorge Frócil, que aseguró que "hubo un golpe institucional".

En diálogo con La Mañana de El Periódico por FM 97.1, Frócil cuestionó la forma en que González llegó a la presidencia de la entidad y aseguró que la Liga "fue tomada institucionalmente".

Cabe recordar que días atrás, en el marco de la Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de enero de 2022, se eligieron nuevas autoridades en reemplazo de la anterior comisión directiva. Así, González será quien complete el periodo pendiente de la gestión anterior, hasta el 31 de enero de 2023, tras la renuncia de la presidenta Patricia Vega. Pero la polémica empezó semanas atrás cuando González (presidente de Estrella del Sur) junto a Marcelo Felissia (General Savio) fueron acusados por la Liga mediante un comunicado de entorpecer el desarrollo de una reunión y una semana después eximidos de culpa mediante el mismo medio.

“Fue un mal entendido que no se tendría que haber generado, rápidamente se aclaró para que no pasara a mayores porque lamentablemente el Baby está muy bastardeado en redes sociales por gente que no tiene ni idea, se habla de más, es gratis opinar y se resiente la actividad”, había comentado González días atrás.

Cuestionamientos

Pero este lunes Frócil, que aseguró que no renunció, por lo que afirmó que ante Inspección de Personas Jurídicas (IPJ) aún es vicepresidente, apuntó con la forma en que las nuevas autoridades llegaron a esos puestos.

"En nuestra comisión directiva algunos sí renunciaron, pero en el caso mío o en el caso del protesorero no renunciamos. No es como dicen, la renuncia de algunos integrantes fue por la gran presión de ellos", acusó.

Respecto a la acusación que originó la polémica, hacia los presidentes de Estrella del Sur y General Salvio, Frócil recordó que fue a partir de la discusión sobre un campeonato que organizó Centro Deportivo River estando sancionado. "En un momento la Presidenta tuvo que levantar la reunión porque los dos señores presidentes (González y Felissia) impidieron que siguiera con normalidad, se plantaron frente a la mesa exigiendo cosas", apuntó.

Seguidamente dio a entender que esas exigencias fueron un pedido de Asamblea para completar cargos, que afirmó que ya había sido elevado, y un reclamo a las demoras relacionadas al balance, que Frócil relacionó a una demora en el trabajo de contabilidad. "Institucionalmente la Liga estaba bien en todo", dijo.

A la vez, agregó. "Esta gente tomó la Liga, hicieron un golpe institucional presionando a algunos miembros individualmente. A la Presidenta fue a la que más presionaron, que era a la que en su momento le reclamaban lo de Centro Deportivo River porque ella venía de ese club", acusó.

En otro fragmento de la entrevista, Frócil negó que lo ocurrido haya sido un "mal entendido" como dijo el nuevo presidente y manifestó: "No hubo ningún malentendido. El señor Felissia, que volvió luego de tres inasistencias por no estar de acuerdo con las sanciones y otras cuestiones, le pidió la renuncia adelante de todos los delegados. No es como dijo de que ellos en ningún momento presionaron. Presionaron, faltaron el respeto. La Liga fue tomada institucionalmente".

Sobre el final, también denunció que cambiaron la cerradura del inmueble donde funciona la Liga de Baby Fútbol "No quiero manchar más a la institución, pero te da bronca que hablen y no digan la verdad. Es fuerte, pero tomaron la Liga de Baby Fútbol".