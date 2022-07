Desde esta semana, la Liga de Baby Fútbol tiene nueva Comisión Directiva encabezada por Omar González -también presidente de Estrella del Sur-, que completará el periodo pendiente de la gestión anterior tras la renuncia de la presidenta Patricia Vega.

González estará al frente de la institución hasta el 31 de enero de 2023 y, entre otras cosas, estará a cargo -junto con la nueva Comisión- de la organización del campeonato Nacional 2023 de la categoría 2010.

“Es un lindo desafío, va a ser corto porque hay que terminar el periodo hasta el 31 de enero… nos queda por delante el Clausura, que ya había arrancado con una fecha, hay que terminarlo y después hay dos campeonatos importantes que es de preparación para los chicos 2010 que son el de Tiro y Gimnasia y la Copa de Campeones de Estrella del Sur. Ya la semana que viene estamos viendo una fecha para el lanzamiento del Nacional y después nos queda trabajar con las ideas nuevas para diagramar este nuevo Nacional, hay equipos que ya están llamando pidiendo las invitaciones, así que en los próximos días se les va a estar confirmando la fecha”, comentó González, en diálogo con La Mañana de El Periódico que se emite por FM 97.1.

El dirigente explicó que la presidenta Patricia Vega renunció, junto a otros dirigentes de la vieja Comisión Directiva y por estatuto debieron elegir a un nuevo presidente para completar su periodo. “No hubo elecciones, simplemente hubo una asamblea para aprobar balances, hubo renuncias, entonces por estatuto se ocuparon los cargos. Se cubrieron todos los puestos, yo -y la nueva Comisión- no fui elegido por votación sino por unanimidad de todos los clubes”, apuntó.

Polémica y desmentida del pedido de renuncia

Días atrás la Liga (conducida en su momento por Vega) emitió un comunicado apuntando contra el mismo González y contra Felissia acusándolos de entorpecer el desarrollo de una reunión. Una semana después emitió otro comunicado pidiendo disculpas a los dirigentes señalados.

“Fue un mal entendido que no se tendría que haber generado, rápidamente se aclaró para que no pasara a mayores porque lamentablemente el baby está muy bastardeado en redes sociales por gente que no tiene ni idea, se habla de más, es gratis opinar y se resiente la actividad”, comentó González.

Es oportuno señalar también que González, encabezó la lista opositora en las últimas elecciones de 2021 frente a la lista de Patricia Vega, quien ganó por 1 voto.

En ese sentido, había trascendido que un grupo mayoritario de clubes había pedido Memoria y Balance de la gestión y la renuncia de la comisión directiva. Sin embargo, González negó esta situación. “No, son todos trascendidos. Fueron renuncias que se fueron dando, fueron muchas y la presidenta había pedido la Asamblea porque había que aprobar el Balance, entonces ahí se incluyó la renovación de los cargos”, explicó y agregó: “las renuncias fueron todas por motivos personales y laborales, y se tenían que cubrir los cargos en los tiempos legales y estatutarios.

El regreso de la actividad será el 30 y 31 de julio. “El Clausura se va a reanudar el fin de semana que viene con fecha doble, vamos a tratar de que no hay tantas fechas dobles seguidas, la otra fecha doble va a ser en septiembre porque queremos terminar el Clausura cuando empieza el Mundial”, dijo González.

La nueva Comisión Directiva

Presidente: Omar González.

Vice Presidente: Roberto Grella.

Secretario: Roque Murattore.

Pro Secretario: Jessica Farías.

Tesorero: José Bustamante.

Pro Tesorero: Diego Gaetan.

Vocales titulares:

Marcelo Oyen.

Carolina Muller.

Vocales suplentes:

Andrea Ferreyra.

Carlos Salva.

Revisadores de cuentas:

Marcelo Felissia

Luis Pinto.

La gestión anterior estaba encabezada por Patricia Vega, acompañada en Mesa Directiva por Jorge Frócil, Mauricio Gordo, Osvaldo Mobellán, Néstor Di Giovani y Darío Francia.