Después del polémico comunicado emitido el pasado jueves por la Liga de Baby Fútbol cuestionando a los presidentes de dos clubes y tras la suspensión de la fecha el último fin de semana, este martes la entidad informó que se "malinterpretó" el pedido de estos directivos y les pidió disculpas. Así, consideró "aclarado el caso" e indicó que el próximo fin de semana vuelve a rodar la pelota.

En un breve comunicado enviado este martes, que no lleva firma, se aseguró que un supuesto pedido de los dirigentes apuntados, Omar González (Estrella del Sur) y Marcelo Felissia (General Savio), el cual tampoco se especificó, se "malinterpretó" y que la intención de los mismos no era "entorpecer la programación de la fecha".

En otro párrafo, el comunicado pide disculpas González y Felissia y considera que "solo representaban el pensamiento de los clubes y no los responsables de que la fecha no se disputara"

A continuación, se transcribe completo el texto enviado por la cúpula directiva de la Liga de Baby Fútbol, cuya presidenta es Patricia Vega.

"Buenas tardes, para los delegados de los clubes se informa que mañana miércoles 22 a las 21:00 horas es la reunión de sesión de Tablas en la sede de la Liga de Baby Fútbol para programar la fecha 18 que se disputará el próximo sábado 25 de junio, a partir de las 13hs".

"También aclarar que se malinterpreto, el pedido de los sres Omar Gonzalez y Marcelo Felissia, presidentes de 2 clubes, que no era su animo entorpecer la programación de la fecha.

Razón por la cual es mi deber pedir disculpas del caso a los referidos señores que solo representaban el pensamiento de los clubes y no los responsables de que la fecha no se disputará. Aclarado el caso, informo que la actividad continuará normalmente el sábado venidero".

La polémica

El problema tomó estado público el último jueves con un fuerte comunicado donde la Liga apuntó contra Omar González y Marcelo Felissia como los responsables de impedir el desarrollo de la reunión del pasado lunes que debía aprobar la programación de la 18° fecha del torneo Apertura, entre otras cosas.

Sin embargo, no especificaron sobre el motivo de esta interrupción. Al respecto, González -revisor de cuentas- prefirió no dar declaraciones sobre el comunicado de la Liga ni sobre la situación planteada, pero adelantó que hay 15 clubes que iban a convocar a una conferencia de prensa en los próximos días para explicar con detalles lo que sucede, algo que todavía no ocurrió.

Según pudo saber El Periódico, estos clubes trabajaban en un petitorio de renuncia de la Comisión Directiva de la Liga de Baby Fútbol planteando diversas irregularidades en la gestión y solicitando Asamblea Extraordinaria.