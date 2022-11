El futbolista de la Selección Argentina de fútbol Thiago Almada, quien se encuentra junto a los dirigidos por Lionel Scaloni disputando la Copa del Mundo en Qatar, fue señalado hace tiempo ya desde su polémica convocatoria al seleccionado nacional por la abogada Raquel Hermida Leyenda.

Sucede que la letrada representa a la joven que lo denunció y por la que quedó imputado por "abuso sexual agravado por acceso carnal y abuso grupal" en aquella fiesta clandestina que protagonizaron algunos ex jugadores de Vélez el 4 de diciembre de 2020.

Así las cosas, en diálogo con "El show de Ulises Jaitt" (Radio XLFM), Hermida Leyenda explicó que mientras la causa sigue su curso en medio de varias irregularidades por parte de la fiscal de género de San Isidro, está pensando en hacer una presentación ante la FIFA. "Mis socios están averiguando el modo de que llegue a Qatar de la manera más rápido posible. Hay un montón de jugadores que fueron prohibidos para ingresar a Qatar. Thiago Almada está libremente", aseguró.

Mientras tanto, la letrada explicó que tanto su defendida como ella sufrieron amenazas, motivo por el cual la chica está aterrada y tiene miedo de salir a hablar, concluyó definiendo a Scaloni de machista y aseguró que Thiago Almada es un abusador "Y de los peores porque utiliza el poder de jugar bien para convocar a otros a una festichola".

Los futbolistas Ángel Correa y Thiago Almada, tras ser convocados a último momento para disputar el Mundial Qatar 2022 en reemplazo de Nicolás González y Joaquín Correa, fueron despedidos por una multitud en el Aeropuerto de Ezeiza, donde argentinos se alistaban para viajar a la Copa del Mundo.

Ambos jugadores partieron en la madrugada del 18 de noviembre rumbo al país anfitrión. En la previa, en el hall del Aeropuerto, los hinchas rodearon a Correa y Almada para abrazarlos, darles palabras de aliento y sacarse selfies.

El futbolista Thiago Almada fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina luego que desafectara a Joaquín Correa por una lesión y su familia festejó que disputará el Mundial de Qatar 2022.

El momento de celebración de los seres queridos del ex Vélez se viralizó en las redes sociales. “El que no salta, no va a Qatar”, cantaban todos -incluido él- mientras saltaban abrazados.

Fuente: A24