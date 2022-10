Este viernes el Superdomo de San Francisco se viste de gala para recibir por primera vez una gran velada de boxeo con protagonismo local. En la pelea estelar, José "Chinito" Acevedo se enfrenta a Lucas Albarenga en la categoría welter a seis rounds.

En diálogo con El Periódico, Acevedo anticipó que busca ganar rodaje ante un rival que puede sorprender. "Al rival lo buscamos, no es ningún tonto, es peligroso y ha tenido sus batacazos así que no hay que confiarse; más con las experiencias que vengo teniendo no me voy a confiar con nadie. Voy a hacer mi pelea, voy a ganar, enfocado en eso", explicó.

"Estoy muy contento de volver a pelear en San Francisco, voy a visitar a mi familia también, espero que vaya mucha gente", dijo Acevedo.

En la previa, Diego "Riña" Luque vuelve a subir al ring ante Sergio "Chocolate" Blanco a cuatro asaltos y en la categoría superligero.

La velada cuenta con el auspicio de la Municipalidad de San Francisco y es fiscalizada por la Federación Cordobesa de Box. La actividad comenzará desde las 21.30 horas.

La jornada también contará con un amplio protagonismo de boxeadores amateurs locales volverán a tener la oportunidad de mostrarse ante su gente.

El cronograma de peleas:

Andrés Acosta (Freyre) vs Alex Oliva (Desvío Arijón)

Franco Perret (San Fco) vs Ezequiel Casco (San Fco)

Thomas Llopiz (Devoto) vs Sebastián Zurita (Desvío Arijón)

Kevin Mansilla (San Fco) vs Marcos Peralta (San Fco.)

Brian González (San Fco) vs Jorge Osorio (Rafaela)

Candela Giménez (San Fco) vs Sol Guzmán (Cba)

Sebastián Gutiérrez (San Fco) vs Franco Quintana (Rafaela)

Máximo Núñez (San Fco) vs Conrado Rivadero (Cba)

Diego "Riña" Luque vs Sergio "Chocolate" Blanco (4 rounds)

José "Chinito" Acevedo vs Ezequiel Albarenga (6 rounds)