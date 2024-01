En la noche de este miércoles comenzó la segunda fase del 47° Campeonato Nacional de Baby Fútbol “Juan De Nigris”, que se desarrollará hasta el próximo sábado en San Francisco. En esta quinta jornada del torneo se jugaron partidos en las siete zonas y los cruces de la Copa Estímulo.

Los resultados del miércoles son los siguientes.

Zona 1 (Barrio Cabrera)

21 hs | Estrella del Sur 0 vs. Lanús 3

21.50 hs | PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs | Belgrano vs. Lanús

23.30 hs | Estrella del Sur vs. Barrio Cabrera

Zona 2 (Tiro y Gimnasia)

21 hs | Sp. La Playosa 3 vs. Sp. Belgrano 1

21.50 hs | PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs | DMD Freyre vs. Sp. Belgrano

23.30 hs | Sp. La Playosa vs. Tiro y Gimnasia

Zona 3 (Dep. Sebastián)

21 hs | El Niño Feliz 4 vs. Barrio Jardín 0

21.50 hs | PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs | Cult. La Para vs. Barrio Jardín

23.30 hs | El Niño Feliz vs. Dep. Sebastián

Zona 4 (Dep. Norte)

21 hs | Gral. Savio 1 vs. Atl. Miramar 1

21.50 hs | PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs | Tarzanito vs. Atl. Miramar

23.30 hs | Gral. Savio vs. Dep. Norte

Zona 5 (Los Albos)

21 hs | Flecha del Plata 2 vs. Liniers 0

21.50 hs | PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs | Colón (Cnia Caroya) vs. Liniers

23.30 hs | Flecha del Plata vs. Los Albos

Zona 6 (Los Andes)

21 hs | La Milka 0 vs. Dep. Oeste 1

21.50 hs | PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs | Atl. Camioneros vs. Dep. Oeste

23.30 hs | La Milka vs. 20 de Junio-21 de Septiembre

Zona 7 (2 de Abril)

Miércoles

21 hs | CD River 2; vs. L.N. Alem 1

21.50 hs | PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs | Granaderos (Castelar) vs. L.N. Alem

23.30 hs | CD River vs. 2 de Abril

Copa Estímulo (Infantil Xeneize)

A - 20 hs | SS Devoto 0 vs. Talleres (María Juana) 2

B - 20.40 hs | Dep. El Trébol (El Tío) 1 vs. Inf. Xeneize 0

C - 21.20 hs | Dep. Josefina (San Fco) 1 vs. Selectivo Zenón Pereyra 0

D - 22.10 hs | Ganador de A vs. Ganador de B

22.50 hs | PARTIDO RECREATIVO

23.30 hs | Ganador de C vs. Ganador de D