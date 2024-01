Nacional de Baby Fútbol 2024: posiciones y partidos para este jueves

Este jueves se definirán los clasificados a la fase final del 47° Campeonato Nacional de Baby Fútbol “Juan de Nigris”, que se desarrolla hasta el próximo sábado en San Francisco. Habrá partidos en las siete sedes de la zona campeonato y cruces de la Copa Estímulo.

Los partidos comenzarán a las 21 y son los siguientes. Los resultados del miércoles pueden consultarse en este enlace.

Zona 1 (Barrio Cabrera)

Jueves

21 hs | Belgrano vs. Barrio Cabrera

21.50 hs | PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs | Estrella del Sur vs. Belgrano

23.30 hs | Barrio Cabrera vs. Lanús

Zona 2 (Tiro y Gimnasia)

Jueves

21 hs | DMD Freyre vs. Tiro y Gimnasia

21.50 hs | PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs | Sp. La Playosa vs. DMD Freyre

23.30 hs | Tiro y Gimnasia vs. Sp. Belgrano

Zona 3 (Dep. Sebastián)

Jueves

21 hs | Cult. La Para vs. Dep. Sebastián

21.50 hs | PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs | El Niño Feliz vs. Cult. La Para

23.30 hs | Dep. Sebastián vs. Barrio Jardín

Zona 4 (Dep. Norte)

Jueves

21 hs | Tarzanito vs. Dep. Norte

21.50 hs | PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs | Gral. Savio vs. Tarzanito

23.30 hs | Dep. Norte vs. Atl. Miramar

Zona 5 (Los Albos)

Jueves

21 hs | Colón (Cnia. Caroya) vs. Los Albos

21.50 hs | PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs | Flecha del Plata vs. Colón (Cnia. Caroya)

23.30 hs | Los Albos vs. Liniers

Zona 6 (Los Andes)

Jueves

21 hs | Camioneros vs. 20 de Junio-21 de Septiembre

21.50 hs | PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs | La Milka vs. Camioneros

23.30 hs | 20 de Junio-21 de Septiembre vs. Dep. Oeste

Zona 7 (2 de Abril)

Jueves

21 hs | Granaderos (Castelar) vs. 2 de Abril

21.50 hs | PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs | CD River vs. Granaderos (Castelar)

23.30 hs | 2 de Abril vs. L.N. Alem

Copa Estímulo (Infantil Xeneize)

Jueves

A - 20 hs | Los Andes vs. CDyC El Faisán (Devoto)

B - 20.40 hs | Def. de Frontera vs. Academia Alto Rendimiento (Colonia Caroya)

C - 21.20 hs | Dep. Josefina (Santa Fe) vs. Antártida Arg.

D - 22.10 hs | Ganador de A vs. Ganador de B

22.50 hs | PARTIDO RECREATIVO

23.30 hs | Ganador de C vs. Ganador de D