Este sábado comienza la 47º edición del Campeonato Nacional de Baby Fútbol de la categoría 2011. Si el tiempo lo permite -hay alerta por tormentas- a las 20.30 comenzará el acto inaugural en la cancha de Tiro y Gimnasia, en una noche festiva que contará con DJ, presentación de todas las delegaciones y el tradicional encendido de la llama votiva.

Tras el acto protocolar, se llevará a cabo la disputa del primer encuentro de la primera fecha, que enfrentará a Tarzanito y Deportivo El Trébol de El Tío, equipos que integran la Zona 2 con sede en Tiro y Gimnasia.

Según habían adelantado desde el club, habrá servicio de cantina y estacionamiento dentro del club.

Los chicos formarán sobre Pueyrredón, por lo que se cortará esa calle desde Guatemala hasta México.

Habrá dos entradas. Una será la principal, en la que las personas podrán entrar caminando, que es la que normalmente se utiliza los sábados. La segunda entrada, en tanto, está atrás de la segunda cancha oficial y se ingresa por calle Primeros Colonizadores. Será con estacionamiento que costará $500 para autos y $200 para motos.

La entrada, por su parte, cuesta 800 pesos.

Cómo se juega

Será todos contra todos en cada una de las zonas, avanzan los mejores tres de cada zona y los cuatro mejores cuartos. En la segunda etapa (miércoles y jueves) se armarán siete zonas de cuatro equipos cada una.

En esa segunda etapa, los mejores 16 equipos de la tabla general avanzan a los octavos de final.

Los equipos no clasificados en la primera ronda disputan la Copa Estímulo.

Los octavos de final y cuartos de final se disputarán en las canchas de Barrio Cabrera y Tiro y Gimnasia, mientras que la fase final comprendida por semifinales, final de Copa Estímulo y Final del Nacional se realizará en el estadio “Juan Pablo Francia” de Sportivo Belgrano.

Fixture de la primera fase

Zona 1 (Barrio Cabrera)

Domingo 7

21 hs Liniers vs. Def. de Frontera

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs DMD Freyre vs. El Niño Feliz

23.30 hs Liniers vs. Barrio Cabrera

Lunes 8

21 hs Def. de Frontera vs. DMD Freyre

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs Liniers vs. El Niño Feliz

23.30 hs Barrio Cabrera vs. Def. de Frontera

Martes 9

21 hs Barrio Cabrera vs. El Niño Feliz

21.50 hs Liniers vs. DMD Freyre

22.40 hs El Niño Feliz vs. Def. de Frontera

23.30 hs Barrio Cabrera vs. DMD Freyre

Zona 2 (Tiro y Gimnasia)

Domingo 7

21 hs Colón (Cnia. Caroya) vs. Selc. Zenón Pereyra

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs PARTIDO RECREATIVO

23.30 hs Colón vs. Tiro y Gimnasia

Lunes 8

21 hs Zenón Pereyra vs. Dep. El Trébol

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs Colón (Cnia. Caroya) vs. Tarzanito

23.30 hs Tiro y Gimnasia vs. Zenón Pereyra

Martes 9

21 hs Tiro y Gimnasia vs. Tarzanito

21.50 hs Colón (Cnia. Caroya) vs. Dep. El Trébol

22.40 hs Tarzanito vs. Zenón Pereyra

23.30 hs Tiro y Gimnasia vs. Dep. El Trébol

Zona 3 (Dep. Sebastián)

Domingo 7

21 hs Gral. Savio vs. Sp. Belgrano

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs Dep. Josefina vs. Sp. La Playosa

23.30 hs Gral. Savio vs. Dep. Sebastián

Lunes 8

21 hs Sp. Belgrano vs. Dep. Josefina

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs Gral. Savio vs. Sp. La Playosa

23.30 hs Dep. Sebastián vs. Sp. Belgrano

Martes 9

21 hs Dep. Sebastián vs. Sp. La Playosa

21.50 hs Gral. Savio vs. Dep. Josefina

22.40 hs Sp. La Playosa vs. Sp. Belgrano

23.30 hs Dep. Sebastián vs. Dep. Josefina

Zona 4 (Dep. Norte)

Domingo 7

21 hs Dep. Oeste vs. SS Devoto

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs Estrella del Sur vs. Granderos (Castelar)

23.30 hs Dep. Oeste vs. Dep. Norte

Lunes 8

21 hs SS Devoto vs. Estrella del Sur

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs Dep. Oeste vs. Granaderos

23.30 hs Dep. Norte vs. SS Devoto

Martes 9

21 hs Dep. Norte vs. Granaderos

21.50 hs Dep. Oeste vs. Estrella del Sur

22.40 hs Granaderos vs. SS Devoto

23.30 hs Dep. Norte vs. Estrella del Sur

Zona 5 (Los Albos)

Domingo 7

21 hs LN Alem vs. La Milka

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs El Faisán vs. Academia Alto Rendimiento (Cnia. Caroya)

23.30 hs LN Alem vs. Los Albos

Lunes 8

21 hs La Milka vs. El Faisán

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs LN Alem vs. A. Alto Rendimiento

23.30 hs Los Albos vs. La Milka

Martes 9

21 hs Los Albos vs. A. Alto Rendimiento

21.50 hs LN Alem vs. El Faisán

22.40 hs A. Alto Rendimiento vs. La Milka

23.30 hs Los Albos vs. El Faisán

Zona 6 (Los Andes)

Domingo 7

21 hs 20 de Jun.-21 de Sep. vs. Antártida Arg.

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs Belgrano vs. Flecha del Plata

23.30 hs 20 de Jun-21 de Sep. vs. Los Andes

Lunes 8

21 hs Antártida Arg. vs. Belgrano

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs 20 de Jun-21 de Sep. vs. Flecha del Plata

23.30 hs Los Andes vs. Antártida Arg.

Martes 9

21 hs Los Andes vs. Flecha del Plata

21.50 hs 20 de Jun-21 de Sep. vs. Belgrano

22.40 hs Flecha del Plata vs. Antártida Arg.

23.30 hs Los Andes vs. Belgrano

Zona 7 (2 de Abril)

Domingo 7

21 hs Atl. Miramar vs. Dep. Josefina (Sta. Fe)

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs Barrio Jardín vs. Lanus

23.30 hs Atl. Miramar vs. 2 de Abril

Lunes 8

21 hs Dep. Josefina (Sta. Fe) vs. Barrio Jardín

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs Atl. Miramar vs. Lanus

23.30 hs 2 de Abril vs. Dep. Josefina (Sta.Fe)

Martes 9

21 hs 2 de Abril vs. Lanus

21.50 hs Atl. Miramar vs. Barrio Jardín

22.40 hs Lanus vs. Dep. Josefina (Sta. Fe)

23.30 hs 2 de Abril vs. Barrio Jardín

Zona 8 (Inf. Xeneize)

Domingo 7

21 hs Cult. La Para vs. Talleres (María Juana)

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs CD River vs. Camioneros

23.30 hs Cult. La Para vs. Inf. Xeneize

Lunes 8

21 hs Talleres vs. CD River

21.50 hs PARTIDO RECREATIVO

22.40 hs Cult. La Para vs. Camioneros

23.30 hs Inf. Xeneize vs. Talleres

Martes 9

21 hs Inf. Xeneize vs. Camioneros

21.50 hs Cult. La Para vs. CD River

22.40 hs Camioneros vs. Talleres

23.30 hs Inf. Xeneize vs. CD River