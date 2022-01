Tras definirse los clasificados, la Liga de Baby Fútbol informó cómo se juegan los cuartos de final que se disputarán este viernes desde las 20.30 en cancha de Los Andes y de Barrio Cabrera.

Programación:

Cancha de Los Andes

20.30 hs Barrio Jardín vs. Deportivo Oeste

21.20 hs Amigos de Ituzaingó vs. Def. de Iturraspe

22.10 hs PARTIDO RECREATIVO

23 hs Ganador del partido 1 vs. Ganador del partido 2

Cancha de Barrio Cabrera

20.30 hs Flecha del Plata vs. 20-21 FC

21.20 hs Talleres (San Fco) vs. 20 de Junio-21 de Septiembre

22.10 hs El Niño Feliz vs. Churruca [Semifinal Copa Estímulo]

23 hs Ganador del partido 1 vs. Ganador del partido 2