Este miércoles por la noche se disputaron los partidos que completaron la segunda fase clasificatoria del Campeonato Nacional de Baby Fútbol, donde quedaron determinados los clasificados a octavos de final.

También se jugó la Copa Estímulo donde Estrella del Sur ganó la sede de Deportivo Norte y es el primer finalista. El otro equipo saldrá el juego que protagonicen El Niño Feliz de La Tordilla y Churruca, partido que se jugará este jueves en la sede de Barrio Cabrera.

Los clasificados a octavos de final en orden descendente son: Flecha del Plata (Bs As), F. Billinghurst (Bs As), 20 de Junio-21 de Septiembre (Bs As), 20-21 FC (Bs As), B° Circunvalación (Freyre), Barrio Jardín, Sp. Balnearia, Talleres (San Fco), LN Alem (Bs As), Sp. La Playosa, Def. de Iturraspe, El Faisán (Devoto), Dep. Oeste, Gral. Savio, Amigos de Ituzaingó (Bs As) y Liga Juvenil.

Segunda fase - resultados

Zona 1 (Barrio Jardín)

Martes

Barrio Jardín (Cat. 2010) 1-1 DMD Freyre

LN Alem 5-2 DMD Freyre

Barrio Jardín (Cat. 2010) 0-2 Barrio Jardín (Cat. 2009)

Miércoles

LN Alem 0-2 Barrio Jardín (Cat. 2009)

Barrio Jardín (Cat. 2010) 0-3 LN Alem

Barrio Jardín (Cat. 2009) 1-0 DMD Freyre

Zona 2 (Barrio Cabrera)

Martes

Def. de Iturraspe 1-0 Belgrano

Sp. Balnearia 2-0 Belgrano

Def. de Iturraspe 3-0 Barrio Cabrera

Miércoles

Sp. Balnearia 1-1 Barrio Cabrera

Def. de Iturraspe 0-1 Sp. Balnearia

Barrio Cabrera 1-2 Belgrano

Zona 3 (Dep. Sebastián)

Martes

Colón (Colonia Caroya) 1-2 Amigos de Ituzaingó

B° Circunvalación 3-0 Amigos de Ituzaingó

Colón 1-1 Dep. Sebastián

Miércoles

B° Circunvalación 2-0 Dep. Sebastián

Colón 1-2 B° Circunvalación

Dep. Sebastián 0-0 Amigos de Ituzaingó

Zona 4 (Tiro y Gimnasia)

Martes

20-21 2-0 Sp. La Playosa

Liga Juvenil 0-1 Sp. La Playosa

20-21 1-0 Tiro y Gimnasia

Miércoles

Liga Juvenil 4-1 Tiro y Gimnasia

20-21 4-0 Liga Juvenil

Tiro y Gimnasia 0-4 Sp. La Playosa

Zona 5 (2 de Abril)

Martes

F. Billinghurst 6-0 Inf. Xeneize

Dep. Josefina (Liga Rafaelina) 1-3 Inf. Xeneize

F. Billinghurst 2-1 El Faisán

Miércoles

Dep. Josefina (Liga Raf) 1-2 El Faisán

F. Billinghurst 6-1 Dep. Josefina (Liga Raf)

El Faisán 2-0 Inf. Xeneize

Zona 6 (Los Albos)

Martes

CD River 2-5 Flecha del Plata

Talleres (San Fco) 0-1 Flecha del Plata

CD River 3-2 Los Albos

Miércoles

Talleres 4-0 Los Albos

CD River 0-2 Talleres

Los Albos 1-12 Flecha del Plata

Zona 7 (Tarzanito)

Martes

Gral. Savio 1-3 20 de Junio-21 de Sept.

Granaderos 1-4 20 de Junio-21 de Sept.

Gral. Savio 0-0 Dep. Oeste

Miércoles

Granaderos 0-2 Dep. Oeste

Gral. Savio 2-1 Granaderos

Dep. Oeste 0-2 20 de Junio-21 de Sept.

Copa Estímulo

Sede Los Andes

Martes

Los Andes 0-3 Sportivo Belgrano

Estrella del Sur (Cat. 2009) 1-1 El Trébol (El Tío) - (Estrella del Sur ganó por penales)

Estrella del Sur (Cat. 2010) 2-1 UD Laspiur

Tarzanito 2-2 Antártida Arg. (Antártida clasificó por penales)

Miércoles

Sp. Belgrano 1-2 Estrella del Sur

Estrella del Sur (Cat. 2010) 5-1 Antártida Arg.

Final: Estella del Sur (Cat. 2009) 3-0 Estella del Sur (Cat. 2009)

Sede Dep. Norte

Martes

Barrio Cabrera (Cat. 2010) 0-3 Churruca

2 de Abril 1-1 El Niño Feliz (El Niño Feliz clasificó por penales)

Dep. Josefina (Baby) 2-0 Def. de Frontera

Los Andes (Cat. 2010) 0-4 SS Devoto

Libre: Dep. Norte

Miércoles

Dep. Norte 0-4 Churruca

El Niño Feliz 2-0 Dep. Josefina

SS Devoto 0-3 Churruca

Final: El Niño Feliz vs. Churruca (Se juega el jueves)