La Liga de Baby Fútbol dio a conocer cómo se jugarán los octavos de final del 45° Campeonato Nacional de Baby Fútbol. Será este jueves en las sedes de Barrio Cabrera y de Los Andes.

Por un lado de la llave estarán los equipos de San Francisco y por otro los equipos foráneos con el objetivo de que al menos un equipo local llegue a la final.

Para presenciar estos partidos, los mayores de 13 años deberán presentar el Pase Sanitario en formato papel o digital.

Sede Los Andes

20:30 hs Flecha del Plata (Bs As) vs LN Alem (Bs As)

21:20 hs Barrio Jardín vs Liga Juvenil

22:10 hs 20-21 (Bs As) vs Barrio Circunvalación (Freyre)

23:00 hs CDyC El Faisán (Devoto) vs Deportivo Oeste

Sede Barrio Cabrera

20:30 hs Soc. de Fomento Billinghurst (Bs As) vs Talleres (San Fco)

21:20 hs Sp. La Playosa vs Amigos de Ituzaingó (Bs As)

22:10 hs 20 de Junio-21 de Septiembre (Bs As) vs Sportivo Balnearia

23:00 hs Def. de Iturraspe vs General Savio